“El INE Estuvo Ausente” en Elección Judicial

Critica Magistrada de Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

En las elecciones judiciales no hubo piso parejo y sí se apoyó a determinados candidatos para que llegaran a los diferentes cargos, aseguró Verónica Ucaranza Sánchez, ex candidata a Ministra de la Suprema Corte de la Nación (SCJN).

La magistrada adscrita a la novena sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, destacó que el INE estuvo totalmente “ausente” y debido a ello, es que se permitieron aberraciones como el hecho de ir a votar con acordeones, lo que, aseguró, cargó los dardos a favor de ciertos candidatos.

“El INE estuvo ausente, y creo que son instituciones que están tomadas, y que cuando se es autoridad se debe de hacer lo propio, se debe de trabaja”, dijo.

Y agregó que se violaron principios básicos como la igualdad de condiciones para todos: “El cambio constante de reglas originó que no hubiera piso parejo para todos los candidatos. Muchas cosas fueron simuladas, nosotros lo hicimos bien, yo lo hice de a de veras, fue un trabajo de todos los días, de cercanía, por eso estoy complacida con los resultados, sin embargo, hubo cosas públicas y notorias y es donde necesitábamos a la autoridad, que hiciera lo propio”.

La enorme cantidad de nombres en las boletas, la falta de información, incluso, la falta de apoyo, fueron otros factores que llevaron al fracaso en las elecciones judiciales, adujo la magistrada, quien obtuvo alrededor de 300 mil votos en su candidatura, destacando que fue la única mujer jalisciense nominada a la SCJN.

“Yo retomé durante los dos meses da campaña, los aspectos de reconciliación del Poder Judicial y la ciudadanía; si la ciudadanía hubiera tenido el conocimiento adecuado del proceso electoral, porque yo iba con la gente y me preguntaban si sí se iba a hacer. Hubo muchas inconsistencias en las boletas que permitían tener errores al momento de vivir el voto, eran muchísimos nombres y en esta disparidad, no todas las personas pudimos llegar a todos los espacios, por ello es que la ciudadanía no conocía a todos los candidatos, eso dejó a la ciudadanía de una dicción adecuada”.

Por ello, resaltó que en el futuro, debe de haber respeto a las elecciones, así como un papel adecuado por parte del Instituto Nacional electoral (INE), para que todos los candidatos tengan las mismas posibilidades de llegar al cargo, y sobre todo que se evite favorecer a determinados candidatos: “Ejercer el poder es un derecho, pero si no lo sientes no lo puedes ejercer, en la democracia como derecho si no la sientes no la vives, por ello es que hubo una serie de sentimientos como la desconfianza. Lo que falta es reconciliar al Poder Judicial, que la gente sepa que hace un juez, un magistrado, un ministro (…) Esto fue muy desgastante por el corto tiempo”.