Lemus no Hace Nada por el río Santiago

“Tal vez Llega con los Industriales, Pero no con la Gente”

Sigue la Ruta de Alfaro, “Seguir Beneficiando a Empresas Extranjeras Para que Construyan Plantas de Tratamiento, eso es lo Único que ha Hecho el Gobernador Respecto al río Santiago”, Criticó Raúl Muñoz, Presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto

Por Rafael Hernández Guízar

El gobernador Pablo Lemus Navarro no ha tomado en cuenta al río Santiago y no hay un proyecto serio para su saneamiento, criticó Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto.

Destacó que Lemus Navarro no ha hecho nada extra a lo poco que hizo Enrique Alfaro, sólo construir plantas de tratamiento operadas por empresas extranjeras, que tratan agua y que la regresan limpia al caudal contaminado.

“Para el gobernador su ruta de trabajo no llega a El Salto, tal vez llega con los industriales, pero no con la gente. Él se ha dedicado a impulsar un proyecto de trabajo que es el mismo de Enrique Alfaro, el de seguir beneficiando a empresas extranjeras para que construyan plantas de tratamiento, eso es lo único que ha hecho el gobernador respecto al río Santiago”, dijo.

Y es que, por lo pronto, la llegada del temporal, ha ocasionado muchos problemas para los habitantes de El Salto, dijo Raúl Muñoz Delgadillo, quien destacó que hay muchas inundaciones por el desbordamiento del río Santiago, pero además, hizo énfasis en que se trata de agua sucia y con metales pesados la que se anega en las calles.

“Ahorita con las lluvias que llegan a la zona metropolitana, el agua va a parar a El Salto, ya hay varias inundaciones; en la zona de la presa de El Ahogado, ya tenemos varios problemas porque se están anegando las calles, la gente no puede ni pasar, pero el problema es que son aguas negras, por eso estamos esperando que llegue el mes de julio, porque tenemos una reunión con la delegada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), va a ser el 4 de julio, estamos esperando que ahora sí haya una propuesta seria del plan de saneamiento del río Santiago, uno que tome en cuenta los mismos empresarios porque con ellos no pasa nada, no incluyen a los empresarios que son responsables de una gran parte de la contaminación”.

En el estado ya no hay confianza por parte de este y otros activistas ambientales, por ello, es que esperan que la federación, a través de la Comisión Nacional del Agua, pueda al fin proponer algún plan serio y que tenga a todos los actores responsables de la contaminación ya que, al momento, los industriales, según comentó el activista, siguen contaminando sin que haya ningún tipo de sanción o reprimenda: “En el país ninguno de los municipios está tratando las aguas, y esa es una actitud negativa y ha generado impunidad, porque están destruyendo humedales y nuestros cuerpos de agua, eso no debe de seguir sucediendo y estamos por eso a la espera de la propuesta de la Conagua”.

Cabe señalar que el río Santiago fue considerado como un cuerpo muerto de agua por parte del INEGI, así como por la asociación internacional Green Peace, misma que fue la que reveló la presencia de metales pesados y altos contaminantes como el arsénico, los cuales son nocivos para el ser humano.

Asimismo, de acuerdo con investigaciones de catedráticos de la Universidad de Guadalajara, la presencia de estos metales en el ambiente y el agua, ocasionan también enfermedades crónico-degenerativas como la insuficiencia renal, uno de los padecimientos que más se presenta en esa zona.