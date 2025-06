Culmina FICG Celebrando a las Causas Desde el Cine

Más Allá de 40 Años

“La Mejor Madre del Mundo”, “Boca Vieja” y “Doce Lunas” Fueron las Películas con más Galardones por la Búsqueda de Visibilidad, Empatía y Humanismo

Tras una alfombra roja que priorizó la aparición de mujeres y disidencias, se llevó a cabo la clausura y premiación de la edición 40 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

En la ceremonia se entregó el Premio Mezcal a Mejor película mexicana a Llamarse Olimpia de la directora Indira Cato; así como el Premio Hecho en Jalisco Cortometraje a La mosca en la pared de Mar Novo, y en la categoría de Largometraje se galardonó a la ópera prima de Diego Toussaint, No, gracias, ya no fumo.

El jurado de todas las categorías y premios tomó de guía el impacto social, la relación con los conflictos actuales, la visibilidad de mujeres, disidencias y la emoción que cada una de las películas y cortos provocan al público, para seleccionar a los ganadores.

Entre las películas destacadas se encuentran La mejor madre del mundo, filme que participó en Largometraje Iberoamericano de ficción y se llevó el premio por Fotografía, Guion e Interpretación.

El largometraje Boca Vieja de Yovegami Ascona Mora, recibió Mención Honorífica del Premio Mezcal, el Premio del Jurado y el de Mejor película mexicana. Por otro lado, la película Doce lunas, de Victoria Franco, ganó el Premio Mezcal a Mejor Dirección y Fotografía.

Además, se realizó la entrega del Mayahuel Homenaje Invitado de Honor a María de Medeiros, quien señaló que, “México es una gran nación de cultura, arte y cine; es una referencia en cuanto directores y actores, cuentan con un gran aporte al cine internacional y que nos permitan mostrar nuestro cine y lo vean me conmueve muchísimo”.

La actriz Shirley Cruz de La mejor madre expresó que “es emocionante estar aquí, dar visibilidad a las mujeres negras y haber trabajado con una mujer negra, lesbiana de las periferias de Brasil. El cine necesita más mujeres, más visibilidad de las disidencias, necesita la voz de personas marginadas, trans, negras, mujeres y otras disidencias; necesitamos hacer más cine que nos refleje”.

Por otro lado, la directora de The Mountain Won’t Move, Petra Seliškar, ganadora del Premio de Cine Socioambiental expresó que “el cine nos permite dar visibilidad a temas importantes; cada día hay más causas en la pantalla, más formas de hacer cine, pero no debemos olvidar de dónde vienen los recursos, la naturaleza es limitada, debemos cuidarla”.

La directora de Llamarse Olimpia, Indira Cato y la escritora de La mosca en la pared Rossana de León, recordaron que es importante que las mujeres trabajen juntas para hacer un nuevo cine y crear productoras que se preocupen por los temas y las proyecciones de los personajes femeninos.

El cierre del evento se dio con el anuncio de la fecha del FICG 41, el cual se celebrará del 17 al 25 de abril de 2026.

Mujeres Arrasaron

En la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, las mujeres arrasaron con varios premios de las distintas secciones, siendo encabezadas por “Llamarse Olimpia”, que se llevó a casa el premio Mezcal a Mejor Película.

El documental sigue a Olimpia Coral Melo, la activista que en 2018 logró la promulgación de una ley que castiga a las personas que difundan videos íntimos sin consentimiento, tras padecer algo así en los albores del presente siglo.

“Que montaña rusa de emociones, acabamos la película hace dos semanas y en esta fue la primera vez que se presentó con público, ya nos sentíamos ganadores por la recepción, qué honor estar con una película que retrata mujeres muy poderosas, hechas por mujeres muy chingonas”, dijo Indira Cato, directora de la cinta.

“Estoy feliz y orgullosa de decirles que la violencia no tiene fronteras, pero estamos todas desde nuestras trincheras luchando por tratar de cambiar las cosas en el cine, la vida física y virtual”, abundó.

En la categoría de Dirección el galardón fue para Victoria Franco, quien en “Doce lunas”, protagonizada por Ana de la Reguera, tomó como personaje central a una mujer que lucha por salir de la penumbra.

“Siempre me he burlado en las ceremonias de la gente que lee, pero leeré algo breve: este es el primer premio que gano en toda mi vida y que sea aquí en México me llena el corazón de orgullo. (Una historia) De lo que arrastran las adicciones y lo que la sociedad impone a las mujeres para no encontrar la mejor versión de nosotras mismas”, dijo Franco al recoger su premio.

Y en la sección Hecho en Jalisco resultaron triunfadores en el área de largometraje “No, gracias, ya no fumo”, con Esmeralda Soto como estelar; mientras que en corto triunfó “La mosca en la pared”, que aborda el caso de la violencia hacia las mujeres en los casting de producciones audiovisuales.

“Una voz colectiva que exige respeto, humanidad, encontrar la verdad es también un actor de amor y valentía. Si bien solas llegamos más rápido, unidas llegamos más lejos”, exclamó Mar Novo, realizador de “La mosca en la pared”.

El corto, escrito por Rossana de León, fue coproducido por Eugenio Derbez

“Hagamos cine de mujeres, equipo de Llamarse Olimpia, hagamos algo”, gritó De León.

El Premio del Público fue para “Boca vieja”, dirigida por Yovegami Ascona Mora, mientras que Emiliano Zurita, quien no asistió a la ceremonia, se llevó el Interpretación por “Autos, mota y rocanrol”. Por Agencias/Página 24

LAS Y LOS GANADORES

Premio Mezcal

Mejor película mexicana: Llamarse Olimpia de Indira Cato

Mención honorífica: Boca vieja de Yovegami Ascona Mora

Mejor dirección: Doce lunas de Victoria Franco

Mejor fotografía: Doce lunas de Victoria Franco, fotografía de Sergio Armstrong

Mejor interpretación: Emiliano Zurita por Autos, mota y rocanrol, de José Manuel Cravioto

Premio del público: Boca vieja de Yovegami Ascona Mora

Largometraje Iberoamericano de Ficción

Mejor película iberoamericana de ficción: O último azul de Gabriel Mascaro

Mejor ópera prima: Molt Lluny de Gerard Oms

Mejor dirección: Sorda de Eva Libertad

Mejor guión: La mejor madre del mundo de Anna Muylaert, guión de Anna Muylaert

Mejor fotografía: La mejor madre del mundo de Anna Muylaert, fotografía por Lílis Soares

Mejor interpretación: Shirley Cruz por La mejor madre del mundo

Largometraje Iberoamericano Documental

Mejor documental iberoamericano: Tardes de soledad de Albert Serra

Mejor dirección: Eco de luz de Misha Vallejo Prut

Mejor fotografía: La guitarra flamenca de Yerai Cortés de Antón Álvarez, fotografía por Oriol Barcelona, Nauzet Gaspar, Álvar Riu, Diego Trenas y Arnau Valls Colomer

Premio Maguey

Mejor Película: Sabar Bonda de Rohan Parashuram Kanawade

Mención honorífica: Muy lejos de Gerard Oms

Maguey del jurado: Lesbian Space Princess de Leela Varghese y Emma Hough Hobbs

Maguey del jurado (mención honorífica): Un mundo para mí de Alejandro Zuno

Mejor interpretación: Denise Weinberg por O último azul de Gabriel Mascaro

Largometraje Internacional de Animación

Mejor largometraje de animación: Olivia & las nubes de Tomás Pichardo Espaillat

Mención honorífica: Endless Cookie de Seth Scriver y Peter Scriver

Hecho en Jalisco

Mejor largometraje jalisciense: No, gracias, ya no fumo de Diego Toussaint

Mención honorífica: Las hijas del viento de José Camacho Cabrera

Mejor cortometraje jalisciense: La mosca en la pared de Mar Novo

Mención honorífica: Hasta pronto de Jennifer Skarbnik López

Premio de Cine Socioambiental

Mejor película socioambiental: The Mountain Won’t Move de Petra Seliškar

Cortometraje Iberoamericano

Mejor cortometraje: Las voces del despeñadero de Irving Serrano y Víctor Rejón

Mención honorífica: De Sucre de Cláudia Cedó

Premio Rigo Mora

Mejor cortometraje de animación: Luz Diabla de Gervasio Canda, Patricio Plaza y Paula Boffo

Mención honorífica: Retirement Plan de John Kelly

Premio Jurado Joven

Mejor película mexicana: Boca vieja de Yovegami Ascona Mora

Cine de Género

Mejor película: Los inocentes de Germán Tejada

FEISAL

Mejor película: Patio de chacales de Diego Figueroa

FIPRESCI

Mejor película: En el fin del mundo de Abraham Escobedo-Salas