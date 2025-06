Ordenan a la SICT Realizar Avalúo Para Pagar a Comuneros de Mezquitán

Hoy Vence Plazo Para Realizarlo

Por Rafael Hernández Guízar

Comuneros de Mezquitán otra vez fueron bateados por la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SICT) del gobierno federal.

De nuevo les están dando largas para el pago de sus tierras que les fueron expropiadas hace 20 años para la construcción de un tramo de la carretera a Saltillo, desde la zona metropolitana de Guadalajara.

“Aún no sabemos qué es lo que va a pasar, hoy tenemos una cita y según lo que nos dicen es que no hay nuevo director y no sabemos qué es lo que va a pasar (…) Ya ha pasado mucho y sabemos que es cosa de tiempo. Al fin se ordenó un avalúo, ya se ordenó a la Secretaría y ellos tienen un término de diez días para acatar; mañana (hoy) se cumplen y estamos a la espera de ver en que se ha avanzado”, dijo Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la comunidad indígena de Mezquitán.

Al momento, los comuneros se encuentran a la espera de que la dependencia federal les dé solución ante un derecho que ya tienen reconocido y ganado, ya se les dio la suspensión definitiva para que se les pague, pero previo a esto, se debe de realizar el avalúo correspondiente a los valores actualizados de los terrenos que les fueron expropiados.

Aunque se han mostrado tranquilos y pacientes, de no haber respuesta rápida, no se descartan nuevos movimientos como las manifestaciones que han desarrollado en el pasado.