MC y Morena Avalan Extinción del ITEI

Legisladores del PAN y del PRI Votaron en Contra de la Reforma

El Congreso Local Aprobó la Reforma Constitucional Estatal en Materia de Transparencia

Por Rafael Hernández

El pleno del Congreso de Jalisco aprobó la reforma constitucional estatal en materia de transparencia que incluye la extinción del Instituto de Transparencia del Estado.

La reforma fue avalada con los votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y sus aliados; en contra votaron los legisladores del PAN y del PRI.

Previo a la discusión del proyecto de reforma en el pleno del Congreso, las coordinadoras del PAN, Claudia Murguía Torres, y Refugio Camarena Jáuregui del PRI, insistieron en deficiencias en el proceso para el estrechamiento de términos del acuerdo.

“¿Qué pasó en Movimiento Ciudadano? para que Jalisco siga siendo referente en materia de transparencia los necesitamos a ustedes, no caigan en la tentación de lo que es ahora más cómodo para el poder, porque el poder no es eterno y las instituciones y las estructuras que hoy establezcamos son las que estarán al servicio hoy de quién gobierna y después de quien no gobierna”, expuso Claudia Murguía.

Refugio Camarena Jáuregui llamó a los diputados de MC a recular y no permitir la desaparición del ITEI.

La priísta resaltó que en Jalisco debería de quedarse el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales trabajando como el órgano que proteja los datos de las personas, así como el que garantice el acceso a la transparencia en la información, debido a que la contraloría estatal no puede ser juez y arte y colocarse como el órgano máximo.

“Es una burla para las y los jaliscienses lo que Morena y Movimiento Ciudadano (MC) están pactando en el Congreso de nuestro estado. Desaparecer al ITEI significa nula transparencia, significa no acceder como ciudadanos a la información pública, significa que nuestros datos personales estén en poder del gobierno estatal y no de un organismo autónomo”, sentenció.

La modificación constitucional debe ser avalada en los municipios para que luego el Legislativo los remita al gobierno estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la extinción del ITEI entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la reforma.

Horas antes de la sesión de pleno del Congreso, el presidente estatal del PAN Jalisco Juan Pablo Collín Aguilar, acusó que Morena y Movimiento Ciudadano pactaron destruir el Instituto de Transparencia del Estado. El panista aseguró que emecistas y morenistas están aliados en el tema, a pesar de que a nivel federal los naranjas presumieron defender al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

“Los diputados de Morena y los diputados de Movimiento Ciudadano se pasan el chicle haciendo ese enamoramiento o un tipo de hibrido que quieren hacer entre ellos dos, tratando de acabar con instrucciones en este Estado. Movimiento Ciudadano decepciona al electorado que votó por ellos, haciendo lo que le pide el partido Morena. Movimiento Ciudadano hoy está sometido, en el Congreso del Estado esa fracción parlamentaria está sometida bajo los lineamientos que les diga a Morena y este caso del ITEI es un ejemplo súper claro”, criticó.