“Afectan Casa con Valor Patrimonial” en Andador Pedro Loza

Obras Siguen Pese a Clausura, Acusan

Suponen Complicidad y Permisividad por Parte de Inspección Vigilancia

Por Rafael Hernández Guízar

A sólo tres calles de la presidencia municipal de Guadalajara, particulares remodelan una finca con valor patrimonial pese a que está clausurada la obra.

Francisco Fuentes Orozco, presidente de colonos de la colonia El Santuario Segunda Sección, dijo que en el Andador Pedro Loza se realiza la remodelación de una finca, pero no de manera correcta. Además, señaló que se hace para instalar un negocio donde se consume alcohol, algo que ha molestado de sobre manera a todos los vecinos y comerciantes.

“Por el Andador Pedro Loza, en el número 220 A, está una finca con valor patrimonial, de fachada amarilla, y están haciendo trabajos de remodelación de fachada y el ayuntamiento no está haciendo nada; yo le hago un llamado a la presidenta (municipal Verónica Delgadillo) para que haga algo porque están afectando una casa con valor patrimonial (…) Hay ya una queja contundente de parte de los vecinos y de los comerciantes y no tiene por que darse esos atropellos, se está violentando la reglamentación y no hacen nada”, acusó.

Y agregó que el ayuntamiento ha solapado que se hagan modificaciones indebidas a las fachadas de varias fincas, algo que constituye multas incluso cuantiosas para cualquiera que lo intente, aduciendo así que hay complicidad y permisividad por parte de Inspección Vigilancia.

“Son varias fincas las que han sido reincidentes, es importante que Inspección y Vigilancia haga algo porque se debe de evitar esto, se debe de revisar las obras, no queremos que entre el crimen organizado y ese negocio es un centro supuestamente cultural disfrazado, no queremos ese tipo de problemas. Están trabajado de manera clandestina porque está clausurado y siguen trabajando desde las 10 de la mañana hasta las seis de la tarde”.

Asimismo, destacó que la inseguridad ha subido en este andador que, dijo el líder vecinal, antes era tranquilo y que pese a las quejas en el ayuntamiento no hay respuesta para ninguna de las inconformidades.