“Explorar al Actor Desde la Persona”

* José Concepción Macías Candelas Presenta su Taller de Actuación Polifrontal

Por Arlette Luévano Díaz

“Siempre he sido un animal teatral”, dice José Concepción Macías Candelas. La frase no es un desplante, sino una confesión. Después de más de 40 años sobre los escenarios, frente a la cámara, en el aula y en las calles, este actor, director y maestro de teatro abre un nuevo ciclo: el de compartir su propia metodología. A partir del 10 de junio, Profusión será la sede del Taller de Actuación Polifrontal, resultado de su reciente maestría en Artes y de una vida entregada al teatro como experiencia viva.

Donde Haya Adrenalina, ahí Está el Teatro

Macías Candelas ha trazado una de las trayectorias más constantes y significativas en la escena de Aguascalientes. Actor de presencia rotunda y mirada crítica, ha transitado por la actuación, la dirección y la docencia con un compromiso que va más allá del oficio: entiende el teatro como una forma de vida, una vía de conocimiento y transformación.

Ha participado en más de 90 puestas en escena, ha sido convocado por la Compañía Nacional de Teatro y ha representado a Aguascalientes en diversas Muestras Nacionales. También ha incursionado en el cine, con más de 40 películas e innumerables cortometrajes, y ha dirigido procesos formativos en diversos espacios.

–¿Dónde te sientes más tú, ya con toda esta experiencia: sobre el escenario, en el aula o tras la cámara? –

–Tengo ventaja porque en los tres lugares me siento como pez en el agua. Sé vivir intensamente lo bueno de cada formato. Me pongo en el “mood” de director, de actor, de cineasta. En los tres hay adrenalina, y eso es lo que me mantiene vivo. No tengo una preferencia: los tres me han ofrecido retos importantes y particulares que he afrontado según se han presentado en mi vida.

La maestría Como Revelación Metodológica

Sin embargo, Macías Candelas no se ha quedado ahí: ha buscado entender por qué hace lo que hace y cómo podría enseñarlo sin violencia ni dogmas. En diciembre de 2024, concluyó su maestría en Artes en el Instituto de Iniciación Artística de Nayarit “Mtro. Conrado Elías Carrillo”, bajo la asesoría de la Dra. Blanca Liliana Esparza Quiroz. Su tesis, titulada Manual de apoyo a la enseñanza de la polifrontalidad actoral, desarrolla una propuesta metodológica basada en la pre-expresividad, la antropología teatral y el trabajo escénico como acontecimiento vivo. Su investigación recupera saberes tradicionales, técnicas contemporáneas y una ética del entrenamiento que sitúa al actor como creador integral: un cuerpo que piensa, siente y actúa desde la conciencia y la escucha.

“Esta maestría me recordó que yo ya había estudiado teatro. No en lo que puede entenderse como teatro dentro de una opción formal, sino en las opciones para estudiar teatro en México, incluso algunas que todavía no tienen reconocimiento oficial. Pero el haber estado, por ejemplo, en el curso de dirección y pedagogía teatral de Luis de Tavira, el tomar todos los cursos de los maestros que han venido a los distintos eventos, el haber estado con Oceransky en un taller que me marcó, lo que él denominó “Una técnica, todas las técnicas”, y la propia experiencia… Creo que lo que me permitió esta maestría fue reconocer en mí un bagaje muy importante, tanto en lo teórico como en lo práctico. Pude conectar todo esto gracias a una revisión profunda que hice, también mediante la investigación de los primeros pedagogos del teatro en el mundo e incluso de los mexicanos, como Héctor Azar, considerado el primer pedagogo importante en México, quien incluso fundó la Compañía Nacional de Teatro.

“El hecho de haber vivido procesos intensos, como el de trabajar con Luis de Tavira como actor, además de haber estudiado con él dirección y pedagogía teatral, me permitió corroborar su metodología. Y en las circunstancias en que lo hice, fue, lo voy a decir, violento. No lo digo como reclamo, sino con agradecimiento, porque también uno necesita ver de qué está hecho.

“La maestría, con el rigor que exige para sustentar lo que se dice, cómo se argumenta, cómo se presenta, incluso para elegir la palabra exacta o para cuidar el uso de la palabra de otro autor, me obligó a ser muy preciso. Debes conocer el contexto de lo que estás citando. Puedes no coincidir, pero aun así estás respetando esa autoría.

“Para mí, fue como que se juntaron todas las piezas y dije: ‘esto soy yo, esta es mi metodología’. Ahora entiendo por qué, de manera intuitiva, ya tenía una forma de dirigir, de enseñar teatro. Pero también pude reconocer qué estaba funcionando y qué errores había cometido, errores que incluso pueden haberse interpretado como violencia pedagógica.

“Esta experiencia me hizo pensar que hay que regresar a la persona. A quien va a aprender teatro hay que ofrecerle, ante todo, un trato respetuoso y reconocer que todos somos diferentes. Se trata de ayudarle a conocerse primero para que pueda después distinguir quién es, cómo alcanzar un vaciamiento, una neutralidad, y entonces comprender por qué se transita hacia otro estadio, por decirlo así, para entender qué es un personaje. Y que de alguna forma yo, como persona, sigo ahí, vivo, pensando, sintiendo, y decidiendo lo mejor para que este personaje pueda acompañarme o yo acompañarlo, y funcione todo esto frente a un público”.

¿Qué es la Polifrontalidad?

Este proceso pedagógico y vital cristaliza ahora en el Taller de Actuación Polifrontal, que impartirá en Profusión. La polifrontalidad, como la ha definido Macías Candelas, es una técnica actoral que parte del reconocimiento de la complejidad del actor como ser multidimensional: físico, sensorial, emocional, intelectual y simbólico. Su objetivo es entrenar una presencia escénica que no se limite a la reproducción mecánica de acciones, sino que integre la conciencia plena del cuerpo y su relación con el espacio, el personaje y el público. Inspirada en la antropología teatral, en especial en los aportes de Eugenio Barba, esta técnica se apoya en lo que el autor denomina un “cuerpo en vida”: un cuerpo que no actúa desde la inercia, sino desde el conocimiento profundo de sí mismo. La polifrontalidad propone una práctica formativa en la que el actor despliega simultáneamente sus capacidades expresivas, perceptivas y reflexivas, manteniendo una atención expandida que le permite dialogar con la escena sin fragmentarse ni automatizarse. Es, en palabras de Macías Candelas, un modo de actuar desde la totalidad de la persona.

La propuesta metodológica que se verá en el taller, profundiza en el concepto de actuación polifrontal, entendida como una técnica de representación escénica que articula lo humano y lo técnico, lo cotidiano y lo extraordinario, en un marco de enseñanza teatral contemporánea.

“A quienes duden entrar, les diría que me den el beneficio de la duda. Sé que mi experiencia incluye aciertos y errores, y eso me permite afianzar lo que funciona y corregir lo que no. Sé que en otro tiempo fui muy dictatorial y que por ahí no es el asunto. Hay que estar con la persona, a la persona, a quien va a aprender teatro le tienes que dar justamente primero ese trato y saber que todos somos diferentes”.

Mirar el Entorno Teatral: del Diagnóstico a la Exigencia

A lo largo de la conversación, Macías Candelas reflexiona también sobre el estado actual del teatro en Aguascalientes. Reconoce esfuerzos aislados, pero lamenta la falta de alianzas reales, de espacios accesibles y de una verdadera cultura de producción ejecutiva.

“Tenemos el teatro que merecemos, por lo que somos y cómo hacemos las cosas. Yo creo que seguimos siendo víctimas de nuestros antecedentes. Entre que no hemos hecho buenas alianzas y la agenda de las instituciones, el trabajo de los teatreros se pierde. A los gestores culturales les falta jugársela con los grupos. No basta con promover: necesitamos puentes, productores ejecutivos que entiendan lo que cuesta hacer teatro. No sé si a los gestores les enseñan a ser productores ejecutivos, a ser ese puente entre artistas y empresarios. Pero los teatreros somos pobres, y necesitamos aliados”.

Relata, por ejemplo, una experiencia reciente que tuvo en Los Cabos, donde fue invitado como protagonista de un cortometraje:

“Me sorprendió muchísimo cómo los artistas de allá tienen un convenio abierto, así de facto, con los empresarios. Está basado en un ganar-ganar. Ellos se atreven a invitar grupos porque no van a pagar nada a los artistas; los empresarios turísticos les dan todo y lo único que les piden es que hagan presencia en sus restaurantes, en sus espacios. Eso es lo que les da publicidad. Quizá no recuperan mucho con la presencia de un actor reconocido, pero ellos se la juegan porque saben que si lo hacen constantemente se crea un sistema”.

Permanecer en Escena

El Taller de Actuación Polifrontal no es su único proyecto. Macías Candelas continúa desarrollando espacios pedagógicos y también se está preparando para continuar en el escenario. Se prepara, por ejemplo, para retomar un monólogo que estrenó hace tres décadas.

“Voy a retomar un monólogo que se llama ‘Sin lugar, tiempo ni espacio’, que estrené hace 30 años. La última función la hice hace 25. En ese tiempo el personaje tenía mi edad. Ahora también la tiene. Entonces me doy cuenta que ese personaje, que hablaba desde esa edad, ahora vuelve a hablar desde esta. El cuerpo cambia, claro, pero sigo sintiendo la necesidad de estar en escena. Sigo sorprendiéndome de mí mismo. Yo no me quedo quieto. Lo que sé hacer, lo sigo haciendo porque le da sentido a mi vida”.

El Taller: una Invitación al Autoconocimiento Actoral

El Taller de Actuación Polifrontal tiene inscripciones abiertas para todas las personas que deseen explorar su expresividad, su técnica y su sensibilidad desde la escena y la verdad de su propia presencia. Los asistentes al taller estarán acompañados por la sólida trayectoria de José Concepción Macías Candelas, enriquecida con una propuesta metodológica propia, fruto de una maestría en Artes y de una profunda revisión de su experiencia: una apuesta por formar actores conscientes, expresivos y éticamente implicados. Para más informes, pueden consultarse las redes sociales de Profusión MX.