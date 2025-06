Exigen Presentar Encuesta Sobre los Servicios Públicos Tapatíos

Gobierno de Verónica Delgadillo Gastó Alrededor de 600 mil Pesos

No hay Información Pública Respecto al “Estudio” Realizado por la Empresa Habitus Consultores S.C., Criticó el Regidor de Morena Juan Alberto Salinas

Por Rafael Hernández Guízar

Regidores del partido Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara exigieron transparencia en la encuesta financiada con recursos del ayuntamiento sobre los servicios públicos municipales.

El coordinador de los regidores morenistas, Juan Alberto Salinas Macías, exigió que se dé a conocer de forma inmediata los resultados de una encuesta financiada con recursos públicos del ayuntamiento para evaluar la percepción ciudadana sobre los servicios que brinda la administración municipal.

Y es que, según Salinas Macías, no hay información pública respecto al “estudio” realizado por la empresa Habitus Consultores S.C., contratada por el ayuntamiento tapatío por un monto de alrededor de 600 mil pesos; el contrato estipulaba que el informe final debía entregarse en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la adjudicación, ocurrida el 17 de febrero de 2025, y al momento no hay nada concluyente: “Es una iniciativa que se presentó con un único objeto, ese es que se conociera el resultado de una encuesta que se pagó por poco más de 600 mil pesos a la empresa Habitus para que nos reportara prácticamente qué opinan las y los tapatíos de los servicios públicos municipales. En este momento no sabemos cuál es el resultado ni el informe que se debe haber presentado 15 días después del fallo”.

Juan Alberto Salinas lamentó que en lugar de que se aprobara esta iniciativa y se diera a conocer la información de inmediato, el pleno del ayuntamiento decidió turnarla a comisión, algo que consideró como opacidad, pues en lugar de rendirle cuentas a los tapatíos, se envió a la congeladora.

La propuesta busca que se publiquen de forma íntegra y accesible las metodologías empleadas, el contenido completo de los resultados, presupuesto ejercido y el uso concreto de los datos en decisiones municipales.