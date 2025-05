Hallan Cadáver de Mujer en Chulavista

Estaba Maniatada y Envuelta en una Cobija

Por Jorge Martínez

La mañana de este domingo, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana de Guadalajara acudieron a un lote baldío en el fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, tras recibir reportes de vecinos sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

El descubrimiento se realizó en el cruce de Bulevar Cerro San Luis y la calle Cerro de Patamban, donde fue localizado el cadáver de una mujer de entre 25 y 30 años de edad. El cuerpo se encontraba envuelto en una cobija de lana gruesa y con las manos atadas, lo que hace suponer que fue víctima de un asesinato con posibles señales de violencia extrema.

La víctima vestía un short negro de mezclilla, tenis deportivos del mismo color y calcetines rojos. Como seña particular, presentaba un tatuaje en la pierna izquierda, aunque las autoridades no han revelado su diseño ni significado debido a que no fue posible identificarlo plenamente en el lugar.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen y permitir las labores de investigación. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la identidad de la mujer permanece sin ser confirmada. Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación para dar con los responsables de este feminicidio que vuelve a encender las alarmas en Tlajomulco, un municipio que ha registrado un aumento en los hechos de violencia en los últimos meses.