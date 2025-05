Tere Jiménez Celebra el Día del Estudiante 2025 Junto a más de Tres mil Jóvenes

En las Jornadas Deportivas y Culturales 2025

La gobernadora reafirmó su compromiso con la educación pública de calidad, el impulso al talento juvenil y la generación de oportunidades para construir un futuro sólido.

Se llevaron a cabo presentaciones culturales, exhibiciones deportivas, dinámicas grupales y muestras de talento.

Alumnas y alumnos destacados recibieron reconocimientos por su excelencia académica.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó las Jornadas Deportivas y Culturales 2025 en el Parque Rodolfo Landeros Gallegos, celebración con motivo del Día del Estudiante que reunió a más de tres mil jóvenes de distintos subsistemas de educación media superior.

En su mensaje, Tere Jiménez reafirmó que los estudiantes son el motor del desarrollo del estado; subrayó su compromiso constante con una educación pública de calidad, el impulso al talento juvenil y la creación de oportunidades que permitan a las y los jóvenes construir un futuro sólido.

“La vida no es sencilla, pero todos los sueños se pueden cumplir, sólo no deben tener miedo, no pueden tener miedo; mientras no le hagan daño a los demás, todo va a salir perfectamente bien. Cuentan conmigo, con una aliada, siempre”, dijo.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), destacó que para la gobernadora la educación ha sido un eje muy importante que se ve reflejado en la inversión sin precedentes en infraestructura educativa, convenios con empresas para reforzar la educación dual, becas, centros de idiomas, entre otras acciones.

Luna Guadalupe Ramírez Reyes, alumna del Centro de Estudios de Bachillerato “Ezequiel A. Chávez”, habló a nombre de las y los estudiantes.

“Hoy somos estudiantes con metas y desafíos distintos, pero con la convicción de aportar lo mejor a nuestra comunidad. Hoy no sólo celebramos, sino que también seguimos construyendo juntos un mejor Aguascalientes. Expreso mi más sincero agradecimiento a la gobernadora por su compromiso con la educación; gracias a su visión y trabajo, hoy estamos reunidos celebrando lo que somos y lo que podemos llegar a ser”, mencionó.

Durante el evento, los estudiantes ofrecieron una muestra deportiva y cultural donde mostraron su creatividad y energía. Hubo presentaciones artísticas, exhibiciones de talento y dinámicas colectivas.

También se realizó la entrega de reconocimientos a alumnas y alumnos destacados, quienes fueron galardonados por su excelencia académica.

En la celebración también estuvieron presentes José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Sarahí Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado; Francisco Javier Rosas Reyes, director general del Instituto Aguascalentense de la Juventud; Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del IEA, y alumnas y alumnos representantes de diversos subsistemas de Educación Media Superior.