Urgen a Juzgadores que Sean Cercanos a la Sociedad

Apremian a Erradicar el Nepotismo en el Poder Judicial

Por Rafael Hernández Guízar

La justicia debe de ser cercana a la ciudadanía, aseguró Alma Noemí Osorio Rojas, candidata a Magistrada Civil por el tercer distrito judicial.

En entrevista, la candidata dijo que es indiscutible la urgencia de que los juzgadores sean cercanos a la sociedad, ya que, en prácticamente todos los casos, no hay contacto con la gente y por ello.

“Nuestra función se rige por la constitución y por la ley de amparo, en ambas normatividades hay un procedimiento que se tiene que cumplir, eso es algo que no podemos cambiar, sin embargo, lo que sí me comprometo a ofrecer a los ciudadanos es justicia cercana y humana. Estoy sorprendida de este ejercicio al recorrer las calles al ver la falta de justicia social; nosotros estuvimos siempre atrás de un escritorio, pero no teníamos la posibilidad de conocer de cerca a la gente, y yo creo que hay que ir con cada uno de ellos, con los ciudadanos”.

Destacó que el respeto a la ley debe ser irrestricto y que en eso se debe de basar la función de un magistrado.

Asimismo, indicó que hay mucha esperanza de que la gente salga a votar el próximo 1 de junio, pues el trabajo que se ha hecho de cercanía con la gente ha permitido que la sociedad se interese más por la elección de juzgadores.

“Tengo la esperanza de que sí, desde el día 30 de marzo que inició la campaña me di a la tarea de visitar las colonias del distrito 3 donde me toca contender, y ciertamente hay personas que desconocían el proceso de elección, pero me tocó ir a una colonia del municipio de Zapopan donde gracias a los spots del INE ya están más interesados. El 28 de mayo se cierra la campaña y hay que ir a votar el 1 de junio”.

Finalmente, dijo que el nepotismo no puede seguir sucediendo en el Poder Judicial por ello, resaltó que debe haber probidad y trayectoria en los que integran los cargos de jueces y magistrados: “Se deben terminar los privilegios y los favoritismos, que haya gente que pueda representar a la gente (…) Salió a luz pública que incluso había quienes tenían hasta 60 personas en la nómina y te voy a decir, yo soy abogada y soy de familia de abogados; esa parte la ciudadanía o puede dejar de verlo, nosotros somos un referente de nuestros hijos. Se escucha mucho el tema de la corrupción, yo puedo decir que desde mi experiencia no me ha tocado vivir ningún hecho así, y espero que no me toque”, finalizó.