Buscan Blindar la Seguridad Digital de la Niñez

Deben Promulgar Leyes Secundarias que lo Permitan

La Secretaría de Educación y la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, Deberán Regular el uso de los Celulares Dentro de las Instituciones Educativas

Por Rafael Hernández Guízar

El gobierno del estado pretende blindar la seguridad digital de la niñez, así lo adelantó ayer Maye Villa de Lemus, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, en el Congreso del Estado.

Se trata de la estrategia denominada Pantalla Segura, con la cual se establece una serie de mecanismos y protocolos con los que, tanto la Secretaría de Educación y la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán regular el uso de los celulares dentro de las instituciones educativas, así como también, respecto al tratamiento que habrán de dar cuando se intuya algún tipo de abuso contra los niños, es decir, refuerza lo que se tiene hasta el momento respecto a la manera en la que debe de actuar el personal docente en caso de detectar algún síntoma de abuso, acoso o algún delito que se cometa contra los niños.

Aunque no se adelantaron detalles, tanto la presidenta del DIF como los diputados, destacaron que se trata de una iniciativa que va directamente a la protección de los niños tanto al navegar en internet como en el uso de los dispositivos electrónicos -tabletas, celulares y Ipads, entre otros -, así también como para evitar que los contenidos de los niños y adolescentes terminen en manos de terceros, que luego son usadas tanto para promover la pedofilia como el abuso sexual infantil.

La iniciativa de reforma propone modificar varios artículos del código penal para castigar con penas más severas delitos como la pornografía infantil, el ciberacoso y el abuso sexual infantil.

“Pongamos al centro a las infancias, no como discurso sino como prioridad viva y urgente, porque proteger a nuestra niñez y adolescencia no puede esperar más, no es una tarea futura, sino un compromiso del presente. Uno que no se hace desde el miedo, sino desde el amor y desde el corazón. Sigamos trabajando juntas y juntos con convicción, con firmeza y con humanidad por una infancia libre, feliz y segura”, dijo la esposa del gobernador.

Según Maye Villa la iniciativa es punta de lanza a escala nacional porque entre otras cosas, permite que haya un acceso seguro al internet para menores de edad.

En este sentido, el coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Tostado, destacó que a la par se deberán de promulgar leyes secundarias que permitan que se cumpla el acceso seguro al internet y que haya seguridad para los niños. “Involucrarnos todas y todos, y ese es el compromiso en esta mesa; a partir de esto, que sea el primero de muchos ejercicios. Tenemos que llegar a lo que más nos interesa, proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Adriana Medina, la diputada que presentó la iniciativa en el Congreso, indicó que con esto podrán tener acceso a internet los menores de acuerdo a su edad y madurez, algo con lo que se evitará que se pongan en riesgo y combatir drásticamente los delitos contra los niños.