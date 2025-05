Hagamos Respalda a Morena en el Congreso

Para Crear Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres en Razón de Género

Por Rafael Hernández Guízar

El partido Morena en el Congreso del Estado insistió en la necesidad de que se formalice una la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres en Razón de Género, ya se le sumó el partido Hagamos.

La morenista Candelaria Ochoa Ávalos y la diputada Valeria Ávila de Hagamos, instalaron una mesa de trabajo con diversos sectores de la sociedad para tratar de que dicha propuesta se cristalice.

Al respecto, la diputada Ochoa Ávalos recordó que el pasado mes de febrero presentó la iniciativa para crear esta nueva institución, y ahora a través de un esquema de Parlamento Abierto la actual Legislatura pretende recabar opiniones de especialistas en la materia para robustecerla, y presentarla al Pleno.

Dijo que se realizarán tres mesas de trabajo con funcionarias, académicas y especialistas, con el propósito de analizar la viabilidad de esta fiscalía, que surge de una iniciativa a nivel federal que presentó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero que en Jalisco aún no se ha aprobado su creación.

En dicha mesa participaron Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña, Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Lidia Elizabeth Canales Rodríguez, Vicefiscal en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia; Erika Alatorre Esqueda, directora de Planeación del Organismo Público Descentralizado de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres; Rocío Estrada Navarro, Directora de Jurídico del Organismo Público Descentralizado de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, y Miriam Tello Bañuelos, Abogada del Juzgado Especializado en Materia Familiar del Centro de Justicia para las Mujeres, sede Tlaquepaque.

En la iniciativa de la morenista se contempla el método de elección sobre quién deberá encabezar esta fiscalía y sus funciones, aunque faltará todavía establecer el presupuesto para su operación, según explicó.

“Tenemos delitos de violencia vicaria que no se sancionan, de violencia digital que no se sancionan, de feminicidio que no se sancionan; entonces necesitamos una fiscalía que investigue y persiga el delito”.

Finalmente, Candelaria Ochoa señaló que en mes y medio ya habrá concluido la sistematización de las propuestas planteadas en las tres mesas de trabajo y presentar la iniciativa al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y aprobación.