Competirán Cinco Películas por el Premio de Cine Socioambiental en FICG 40

Tienen en Común la Preocupación por el Impacto de la Civilización Humana

Las Cintas Buscan Generar un Diálogo y Cambio de Conciencia en los Espectadores, Sobre la Rentre el Medio Ambiente y la Sociedad

Más de 70 películas de todos los continentes respondieron a la convocatoria para competir por el Premio de Cine Socioambiental, organizado por el Museo de Ciencias Ambientales (MCA), del Centro Cultural Universitario (CCU), y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), de entre las cuales, 5 fueron seleccionadas para competir por el Premio durante el festival de cine, que tendrá lugar del 6 al 14 de junio de 2025 en la Cineteca FICG.

Por este premio compiten cada año largometrajes internacionales de 􀃀cción y documental que exploran las complejas relaciones que transforman la naturaleza y están asociadas a procesos de justicia, derechos humanos y urbanización.

Una constante temática entre las películas que respondieron a la convocatoria es la preocupación por el impacto de la civilización humana en los ecosistemas naturales y sus consecuencias sociales cada vez más evidentes y profundas, según explicó Fito Castillo, responsable de la programación.

De tal manera que las 5 películas seleccionadas cruzan esas líneas temáticas, a la vez que, como marca la convocatoria, buscan generar un diálogo y cambio de conciencia en los espectadores, sobre la relación entre el medio ambiente y la sociedad.

Las películas seleccionadas que competirán por el Premio de Cine Socioambiental 2025 en FICG 40 son: La memoria de las mariposas (2025) Tatiana Fuentes Sadowski Perú | Portugal Emergiendo de las sombras del boom del caucho, las historias olvidadas de Omarino y Aredomi son desenterradas en un viaje sensorial que entrelaza la historia personal de la cineasta con los archivos amazónicos de principios del siglo XX.

La película se desarrolla como un ritual cinematográ 􀃀co, explorando los límites de la investigación y la especulación, al tiempo que re􀃁exiona sobre el poder, la memoria, las reparaciones y el profundo diálogo entre los vivos y los muertos.

The Mountain Won’t Move (2025) Petra Seliškar Eslovenia | Macedonia | Francia En lo alto de una montaña en Macedonia del Norte, en medio de un rebaño de 600 ovejas vigiladas por enormes perros, se alza un refugio. La risa de los niños se escapa del precario refugio. Forman una hermandad, con edades comprendidas entre los ocho y los veinte años.

Cuando no están trabajando duro, juegan y hablan sobre el sentido de la vida.

¿De verdad les espera un futuro? Seeds (2025) Brittany Shyne EEUU Un retrato de agricultores centenarios del sur geográ􀃀- co que ganó en el Festival de Sundance, el Gran Premio del Jurado, es la Ópera Prima de la nacida en Estados Unidos, Brittany Shyne.

Con imágenes líricas en blanco y negro, esta película meditativa examina el declive de los agricultores negros generacionales y la importancia de poseer tierras.

The Shepherd and the Bear (2024) Max Keegan EEUU | Reino Unido | Francia Ambientada en los majestuosos Pirineos franceses, la película explora el con􀃁icto provocado por la reintroducción de osos pardos en una comunidad pastoril tradicional.

La película sigue a un pastor anciano que lucha por encontrar un sucesor mientras los osos depredan su rebaño, y a un adolescente obsesionado con rastrearlos.

Con una cinematografía impresionante y una narrativa envolvente, El Pastor y el Oso es un cuento popular moderno sobre la tradición, la comunidad y la relación de la humanidad con un mundo natural en desaparición.

Only on Earth (2025) Robin Petré Dinamarca | España El sur de Galicia es una de las zonas más propensas a incendios forestales en Europa.

Allí, los caballos salvajes, que han vagado por las montañas durante siglos, ayudan a prevenir incendios al controlar la maleza in􀃁amable, aunque su población está disminuyendo.

La película ofrece un viaje inmersivo al verano más caluroso registrado, con incendios que arden sin control.

San, un bombero que analiza incendios; Eva, una veterinaria que cuida caballos; y Pedro, un niño de diez años que sueña con ser vaquero, guían esta historia.

Solo en la Tierra explora el frágil equilibrio entre humanos, animales y el mundo natural que compartimos.

El FICG informó que próximamente publicarán los horarios y sedes para estas películas.