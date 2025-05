Claudia Sheinbaum Conforma Primera red de Tejedoras de la Patria en Cuautla, Morelos

Las redes de Tejedoras de la Patria tienen como base la solidaridad de las mujeres mexicanas para apoyar a otras en sus comunidades a conocer y ejercer sus derechos.

En Morelos se construirán 16 de Centros LIBRE en el que las mujeres podrán recibir asesoría jurídica y psicológica, así como acceder a talleres con diversas actividades.

Cuautla, Morelos.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Cuautla, Morelos, la conformación de la primera red de Tejedoras de la Patria, que tiene como objetivo que mujeres apoyen a otras mujeres de sus comunidades a conocer y ejercer sus derechos.

“Durante muchos años, mi generación y la generación de mi madre, de mi abuela, nos dijeron que las mujeres no podíamos ser muchas cosas; bueno, nos llamaban el sexo débil, ¿cierto o no? Todavía se usa un dicho que dice: ‘Calladita te ves más bonita’. No, las mujeres se ven bonitas: luchando, hablando, trabajando, haciendo cumplir sus derechos”, afirmó.

Recordó que las redes de Tejedoras de la Patria forman parte de una serie de acciones que se impulsan desde el Gobierno de México para fortalecer los derechos de las mujeres, como son los Centros LIBRE y la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, con lo que se busca garantizar el acceso a una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva.

“Entonces son la Cartilla de Derechos y este programa que se llama Tejedoras de la Patria. Fíjense, es la patria, es la, femenino, la Patria. Tejedoras, es sencillamente redes de mujeres, que nos apoyemos entre nosotras. Las y los mexicanos siempre nos apoyamos, somos solidarios, somos familia solidaria, pero queremos que haya redes de mujeres, que nos podamos apoyar, que podamos decir si necesitamos algo, y todo eso vinculado con la Casas Libre para las Mujeres”, puntualizó.

Detalló que, en los Centros LIBRE, las mujeres podrán acceder a asesorías legales y psicológicas en caso de ser víctimas de violencia, así como a talleres con actividades diversas como karate, zumba o lo que ellas decidan.

Destacó que, como parte del programa Abogadas de las Mujeres, ya se han inscrito muchas voluntarias con el objetivo de dar acompañamiento legal en ministerios públicos o juzgados para presentar una denuncia o dar continuidad a un procedimiento judicial. Esto se suma a la obligatoriedad de que personal de procuración e impartición de justicia preste un servicio con perspectiva de género.

Durante el evento, la jefa del Ejecutivo Federal entregó reconocimientos y Cartillas de los Derechos de las Mujeres a quienes conforman las redes de Tejedoras de la Patria en Morelos. Además, estuvo acompañada de Julieta, una niña que engalanó el presídium, a quien le recordó que, en México, es tiempo de mujeres.

“Ella sabe que es tiempo de mujeres y que para su generación muchas cosas van a cambiar y van a seguir cambiando para bien del pueblo y de las mujeres de nuestro país”, aseguró.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, detalló que a la par de las redes Tejedoras de la Patria, este año habrá 16 Centros LIBRE en el estado de Morelos para facilitar la atención jurídica, psicológica y talleres, esto se suma a la Cartilla de las Mujeres y la Línea de las Mujeres 079 opción 1, a través de la cual las mujeres de todo el país podrán comunicarse ante cualquier emergencia.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, resaltó que seis de cada 10 derechohabientes de los Programas para el Bienestar son mujeres, y destacó la Pensión Mujeres Bienestar, que ya suma un millón de personas inscritas. Para agosto de este año se cumplirá la meta para que todas las mujeres de 60 a 64 años tengan acceso a este derecho.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que su administración se suma a las políticas del Gobierno de México en beneficio de las mujeres, con acciones locales como la creación de la Secretaría de las Mujeres a nivel estatal, la implementación de una Coordinación Única Interinstitucional –que agrupa a las dependencias que atienden a mujeres– y del Programa Corazón de Mujer, para dar apoyo económico bimestral a las mujeres de 55 a 59 años, que ya cuenta con 28 mil 282 personas inscritas en una primera etapa.

La integrante de la red Tejedoras de la Patria, Rita Flavia Porras García, recordó que las mujeres han sostenido históricamente a la patria y que, al día de hoy, son quienes continúan siendo solidarias en sus comunidades, gracias a que saben escucharse y hacerse sentir que no están solas.

“Las Tejedoras de la Patria sabemos que nadie se salva sola, todas nos salvamos en comunidad. Presidenta: Le externo un compromiso de las Tejedoras de la Patria del estado de Morelos en seguirla y ayudarla en todo el país”, expresó.

Al evento acudieron también la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la secretaria de las Mujeres del estado de Morelos, Clarisa Gómez Manrique; y la Tejedora de la Patria, Maribel Villegas Calderón.