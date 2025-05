Jardín Botánico, “Desbordado de Basura”

Quejas por el mal Llamado “Punto Limpio”

Comerciantes de la Zona Señalan Robos a Plena luz del día

Por Rafael Hernández Guízar

El Jardín Botánico, ubicado frente al Hospital Civil de Guadalajara, rebosa de basura sin que el ayuntamiento tapatío haga algo al respecto.

Los denominados puntos limpios, unos depósitos de basura que se instalaron por parte del ayuntamiento hace ya algún tiempo, se convirtieron en un serio problema para los vecinos, usuarios y comerciantes del parque, ya que se dejan enormes cantidades de basura en este sitio, incluso superan la capacidad de los mismos y son dejadas las bolas con desperdicio apiladas a un lado, mismas que se pudren por las altas temperaturas que se bien en la ciudad.

“Desafortunadamente no han tenido la cultura para usar los contenedores como se debe, y ahorita con el Sol, pues imagínese el olor que suelta esto”, dijo uno de los locatarios entrevistados.

Las bolsas con basura son un grave problema, puesto que los perros callejeros y los indigentes las rompen constantemente y quedan los desperdicios regados en la acera, un foco de infección grave para las personas, y más por tratarse de un sitio que se ubica frente a un hospital al que acuden cientos de personas a diario.

Pero el Jardín Botánico presenta muchos más problemas, por ejemplo, la inseguridad que se vive debido a los robos constantes que se dan incluso a plena luz de día.

“Lamentablemente pasa, hace falta mucha seguridad, sí hacen sus rondines los de la policía, pero no como debería o como se necesita, yo creo que se necesita una caseta fija, no descarto que un día me toque, y a dónde acude uno (….) Aquí hay muchos indigentes también y algo deberían de hacer porque están drogados, borrachos, la gente no puede usar el parque”, dijo un comerciante de la zona.

El entrevistado pidió al ayuntamiento que haga algo para mejorar las condiciones que se viven en este sitio, tanto en la recolección de basura como en la inseguridad.

La enorme cantidad de indigentes que hay, es también un problema serio para las personas, según indicaron los vecinos y comerciantes, y el ayuntamiento tampoco ha hecho nada por tratar de contrarrestarlo.