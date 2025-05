Colectivos Protestan en el Consejo de la Judicatura

Destacan Malas Prácticas de Juzgadores

Los Señalados son Candidatos en las Elecciones Judiciales

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes del Colectivo “Justicia Ya” y Mujeres Unidas, acudieron ayer al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco a denunciar malas prácticas de juzgadores que son candidatos en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio.

Blanca Paredes, una de las integrantes, denunció a través de Página 24 lo que consideran como abusos por parte de jueces, tanto penales como familiares y civiles, que han ido en contra de los derechos de la niñez y de las víctimas.

“Aquí ante el Consejo de la Judicatura nos manifestamos hartas de la violencia que se vive por parte de juezas y jueces, es el cinismo porque son candidatos a jueces y magistrados, por eso pusimos sus caras y los números de expedientes para que sepa de qué se trata y decida la gente si vota por ellos. Queremos que si los consejeros ponen a los jueces, pues que nos respondan por ellos porque son cada vez más ineptos, y la verdad cada vez nos violentan más porque los consejeros se los permiten”, aseguró Blanca Paredes.

La mujer agregó que fueron directo al Consejo de la Judicatura a exigir una respuesta de parte de los consejeros, pero que no les recibieron, lejos de eso, se usó la fuerza pública para tratar de disuadir la manifestación: “No les hacen nada, son intocables. Si no nos reciben vamos a venir a clausurar de forma definitiva, estamos pensando las compañeras en hacer una petición al Congreso del Estado, es una cadenita que si no se detiene va a ser peor. Primero nos mandaron cinco policías y luego más, nosotros les decimos que es una manifestación pacífica”.