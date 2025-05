Noroña Llama en Jalisco a Elegir Jueces y Magistrados

Para “Democratizar al Poder Judicial”

El Senador Aseguró que Morena va a “Gobernar Jalisco” tras las Próximas Elecciones

Por Rafael Hernández Guízar

Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, acudió ayer a Guadalajara para “promocionar las elecciones judiciales”.

“¿Por qué el pueblo no habría de elegir a un juez?, ¿Qué creen, que vienen de Marte? El artículo 39 constitucional es claro, la soberanía nacional reside en el pueblo. Todas las instituciones emanan de él. Si elegimos al presidente, a gobernadores, a diputados, ¿Por qué no habríamos de elegir también a quienes imparten justicia?”, dijo el senador que no fue electo por la vía del voto, es decir, que forma parte de los “plurinominales”.

Fernández Noroña estuvo ayer domingo en la Plaza de la Universidad, en el centro tapatío, donde lanzó una crítica al viejo sistema judicial y a las élites políticas que buscan sabotear este proceso, dijo, con miedo y mentiras.

De esta manera, el senador nuevamente descalificó a “la derecha”, puso a la izquierda –en la que milita- por encima de todo, como si fuese la “única” alternativa del país.

“La derecha quiere que fracase esta elección. No quieren que el pueblo vote porque le tienen miedo a la conciencia del pueblo. Le temen a un México despierto”, agregó el senador.

El coordinador de los regidores de Morena del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Alberto Salinas Macías, subrayó la importancia de las elecciones del próximo 1 de junio: “Nos da muchísimo gusto ver el ánimo del pueblo para participar el próximo primero de junio, en una jornada histórica para elegir a las personas juzgadoras que no permitan más discriminación, racismo ni clasismo en este país”.

Al final de la “asamblea pública”, se hizo un llamado por parte del senador y que fue secundado por los asistentes, la colocación de una cartulina en sus ventanas invitando a los demás a votar el próximo 1 de junio en las primeras elecciones en México del Poder Judicial.