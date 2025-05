“Faltan” Medicamentos en Clínica 54 del IMSS

“Nunca hay Nada, a Veces Creo que es Mejor ir a un Particular”

Por Rafael Hernández Guízar.

Pésimo servicio y total desabasto de medicamentos se vive en la clínica 54 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Pedro Tlaquepaque.

Los derechohabientes que acuden a este sitio para recibir consulta aseguran que deben casi siempre de surtir sus recetas a costa de su bolsillo, pues sólo hay paracetamol y otros medicamentos muy básicos.

“Nunca hay nada oiga, a veces creo que es mejor ir a un particular, aunque tenga uno que gastar más y hasta en camiones porque aquí nunca hay nada y no es justo, a mi marido le descuentan un montón, mínimo que haya medicinas”, dijo una de las entrevistadas por este reportero.

La molesta mujer destacó que cuando van a la consulta, generalmente no hay medicamentos en las farmacias y en su caso particular, debe de gastar alrededor de dos mil pesos mensuales casi siempre por la falta de una medicina en particular que es raro que se la entreguen en el seguro.

“No hay medicina, hay puro paracetamol, me dan para lo de las rodillas y lo del colesterol y de la diabetes y no hay nada, nomás lo traen a uno a vueltas y vueltas, aquí es pura perdedera de tiempo. Les digo que cuándo llega la medicina y me dicen que no saben, que tengo que estar viniendo a ver cuándo hay”.

Ayer a nuestra llegada a esta clínica, que se ubica en la calle Vicente Guerrero de San Pedro Tlaquepaque, pudimos ver a una gran cantidad de personas molestas por la falta de medicinas, por ello, hicieron un llamado especial a la delegación Jalisco del IMSS para que pongan especial atención a esta unidad médica familiar.