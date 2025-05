Señalan Irregularidades en Cobros del Siapa

No Reconocen Pagos y Aumentan Cobros

“Ahora Vine y me Dijo (el Cajero) que no se Había Reflejado el Dinero que Había yo Pagado… Ni es Correcto ni es Justo”

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes de Guadalajara se quejaron ayer de aumentos en los cobros por el servicio de Agua Potable.

Se trata de los cobros que reciben en sus recibos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), luego de que hace un corto tiempo, hubo fallas en el sistema de facturación del mismo, algo que repercutió con cobros “altísimos”, según se quejaron tapatíos muy molestos y quienes incluso se ven incapacitados para poder regularizar su situación.

“Me dicen que pague o que me mueva, yo pues tengo que pagar porque nadie me dice qué hacer ni con quién ir, imagínese, me pagan cuatro mil 800 pesos al mes y me cobran 800 pesos, con qué voy a comer”, lamentó el señor Martín Vázquez, uno de los entrevistados.

Otras personas, pese a que ya habían pagado sus recibos, recibieron de nueva cuenta cobros, no les reconocieron el dinero que habían depositado.

“Ahora vine y me dijo (el cajero) que no se había reflejado el dinero que había yo pagado, y eso no es correcto porque están cobrando lo que uno ya había pagado, ni es correcto ni es justo, y sabe qué hacen, que le cobran a uno y si no se da cuenta le vuelven a cobrar”, dijo otro de los entrevistados.

Ayer Página 24 acudió a las oficinas centrales del Siapa ubicadas en Guadalajara, donde constatamos que había una gran cantidad de personas de la tercera edad y presentaban todos los mismos problemas: los cobros excesivos y repetidos en sus recibos de pago.

Ayer mismo, por cierto, se denunció en el Ayuntamiento de Guadalajara el incremento en 76 por ciento a los cobros del servicio de agua potable, al tiempo que se criticó la mala calidad del agua potable.