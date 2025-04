Tlaquepaque Denuncia Daño al Erario por más de 139 mdp

Señalan Corrupción de la Administración de Emecistas

Son Seis Casos por Presunto Peculado, Abuso de Autoridad e Irregularidades

Por Rafael Hernández Guízar

Laura Imelda Pérez Segura, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, denunció seis casos por presunto peculado, abuso de autoridad e irregularidades de la pasada administración municipal (MC) con un daño al erario por 139 millones 272 mil pesos. “Se sirvieron del poder y traicionaron a la gente”.

La alcaldesa morenista señaló que, tras meses de investigación interna, pudieron concretar seis denuncias que ya se encuentran ante la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los denunciados como presuntos responsables de las irregularidades están la expresidenta municipal Mirna Citlali N (MC); la exalcaldesa interina Adriana del Carmen N; los ex síndicos José Luis N y Octavio César N y; el extesorero José Alejandro N.; entro otros.

Dijo que el primer caso se detectó por el mal uso de un millón 782 mil pesos del programa social “Queremos Cuidarte” dirigido a adultos mayores en 2023, dónde se ejerció la totalidad del recurso para mil personas cuando el registró se cerró en febrero de 2023 con 927 personas.

Pérez Segura destacó que en este caso se documentaron entregas “irregulares”, retroactividades, duplicidades y otras inconsistencias: “Se realizaban actos públicos de entrega que sólo eran simulaciones, como ejemplo, el programa cerró el 4 de diciembre con una entrega pública, sin embargo, los días 13,14 y 15 se extendieron más pólizas para cobrar en Tesorería. Se encontraron pagos por ocho mil pesos en diciembre de 2023, presumiblemente para las 73 personas beneficiarias que fueron ingresadas por el Comité Técnico, violando las reglas de operación”.

La presidenta tlaquepaquense señaló que se localizaron “obras fantasmas” en el cerro de Santa María, en 2024, por seis millones 380 mil pesos en las que el ayuntamiento pago por renta maquinaria para desmonte y limpieza del cerro, sin especificar la extensión del terreno.

Pérez Segura dijo que no existe evidencia de la realización de la obra, justificación ni un proyecto o cálculo de superficie, carece de un estudio de impacto ambiental, ni evidencias del sitio al que se llevaron los presuntos desechos ni su volumen, “la presunta obra resulta tan absurda, que las máquinas para desmonte ni siquiera pueden ingresar a la zona debido a la pendiente del cerro”.

En otro de los casos, se registró una obra de un Centro de Desarrollo Comunitario de DIF Municipal que se encuentra en Tateposco, en donde se registró un presunto daño al erario por nueve millones 154 mil pesos. Mencionó que presuntamente el gobierno municipal pagó una obra aún en proceso y contrató a la Constructora MACALAN antes de concluir su proceso como empresa proveedora, la obra se realizaría de junio a agosto de 2024, pero no se concluyó. “Sin embargo la presente administración la terminó y la equipó, misma que ya está en operaciones”, dijo la alcaldesa.

Por otro lado, subrayó que se hizo una adquisición irregular de cuatro vehículos de emergencia por 13 millones 735 mil pesos de recursos federales 2023, en este caso, la denuncia es por presunto tráfico de influencias, ya que la Auditoría Superior de la Federación detectó múltiples irregularidades en su Auditoría Forense al Ejercicio 2023 de Tlaquepaque.

Pérez Segura agregó que existen dos empresas involucradas en la adquisición de vehículos para atención de emergencias, que están vinculadas por un mismo apoderado legal, es decir, son lo mismo y compitió una empresa contra otra, siendo del mismo dueño.

Los vehículos son una unidad de rescate con remolque y colchón atrapacaidas; una camioneta para operativo equipada; una unidad de ataque forestal y rescate adquiridos el 26 de mayo de 2023, y una motobomba de mil 250 galones por minuto (GPM) cabina sencilla, adquirida el 15 de junio del 2023.

Resaltó que, tras indagar en el asunto, detectó un presunto desvío por 48 millones 841 mil pesos de participaciones federales a municipios 2023, del programa social ” Te Queremos Listo” ya que no existe evidencia de la entrega de mochilas, útiles, uniformes, calzado y playeras tipo polo.

Con los recursos federales también debieron entregarse despensas, así como reparar muros y bóvedas de escuelas, pero no existen registros, ni de entrega ni de obras, señaló Pérez Segura.

Denunció la alcaldesa la posible comisión del delito de peculado por 53 millones de pesos del Fortamun 2023, por desvío de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, dirigido principalmente a seguridad pública.

Además, la administración anterior presentó presuntos gastos por 18 millones 224 mil pesos en suministro de gasolina, registrando cargas duplicadas, tickets de carga registrados a la misma hora y lugar, para el mismo vehículo en varias ocasiones; cargas a vehículos que no eran de las áreas de seguridad, así como cargas a vehículos fantasmas.

Ayer, en rueda de prensa en la que estuvo presente Página 24, la alcaldesa señaló un presunto desvío 34 millones 843 mil pesos para instalación de luminarias, dijo que no existe certeza de que en verdad se instalaron, pues no existe mapeo, logística ni acompañamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): “Se detectó mala calidad, ya que las luminarias estaban caducas, licitación irregular, pues concursaron empresas con mejores precios, pero no ganaron”.

Por último, Laura Imelda Pérez Segura dejó en claro que las denuncias dadas a conocer ayer y que ya se investigan por la fiscalía estatal, son sólo una primera entrega de varias: “Nosotros estamos cumpliendo y esperamos que las autoridades competentes hagan su parte en investigar y sancionar de ser el caso”, finalizó.