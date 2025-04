Inicia Programa de Vivienda Para el Bienestar en Quintana Roo Donde se Construirán 22 mil Viviendas en el Sexenio

De la meta sexenal en el estado: Infonavit construirá 12 mil viviendas y la Conavi edificará 10 mil, a través de una inversión de 13 mil 200 mdp.

Benito Juárez, Quintana Roo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abanderó el inició de obras del programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo, donde se construirán 22 mil viviendas en el sexenio: 12 mil a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 10 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con una inversión de 13 mil 200 millones de pesos (mdp) con el objetivo de ser espacios dignos que hagan realidad el pensamiento humanista de: ‘por el bien de todos, primero los pobres’.

“Lo que estamos construyendo es un Estado de Bienestar, que el pueblo de México tenga acceso a lo mínimo indispensable, a partir del salario que tiene, con justicia. Que no importa si ganas el salario mínimo, tu hijo, tu hija pueda estudiar en una buena universidad. Que no importa si ganas el salario mínimo, puedas tener una vivienda para tu familia. Que no importa si incluso estás en la economía no formal puedas tener acceso a todo lo necesario. Por eso, nuestro gobierno es un gobierno del Bienestar, a eso le llamamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”.

Así lo aseguró la jefa del Ejecutivo Federal tras encabezar el inicio de la construcción de las primeras cinco mil 632 viviendas a cargo del Infonavit: cinco mil ocho en el municipio de Benito Juárez y 624 que serán edificadas en Chetumal.

Resaltó que contrario a lo que sucedía en el periodo neoliberal, los créditos que se otorgan son para viviendas con espacios dignos de 60 metros cuadrados con el objetivo de que las familias vivan bien.

“Nos estamos fijando en los trabajadores, las trabajadoras que ganan uno y dos salarios mínimos, es decir, los que menos ganan; porque se gana el salario mínimo y luego el crédito era muy bajito y no se podía acceder a la vivienda. No, la vivienda ahora en México es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía ni un privilegio”, agregó.

Recordó que en el marco del Plan México la meta sexenal de construcción de viviendas incrementó a un millón 100 mil viviendas en todo el país, además de que se otorgarán créditos para el mejoramiento de vivienda y se implementa un programa de congelamiento de créditos entre otros beneficios por parte del Infonavit y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el Instituto a su cargo inició en Benito Juárez, Quintana Roo, la construcción de cinco mil ocho viviendas, a través de una inversión de dos mil 869 mdp, en el predio del fraccionamiento Paraíso Maya, el cual se compondrá de un total de 313 edificios de 16 viviendas cada uno, generando 500 empleos directos y más de dos mil indirectos. Mientras que se firmó un contrato para el inicio de obras de 624 viviendas en Chetumal.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, destacó que por instrucciones de la presidenta se atiende de manera cercana a las trabajadoras y a los trabajadores para resolver alrededor de 400 mil créditos que se volvieron impagables durante el periodo neoliberal y por ello realizó la entrega de Constancias de Finiquito a personas acreditadas del estado de Quintana Roo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, puntualizó que el inicio del programa de Vivienda para el Bienestar beneficiará a 36 mil familias quintanarroenses, además de que da muestra que cuando las mujeres gobiernan llega la justicia, la sensibilidad, el compromiso y la cercanía con el pueblo.

Acompañaron a la presidenta de México en el evento, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras; el director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carroll; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; el director general del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta; así como beneficiarias y beneficiarios del FOVISSSTE e Infonavit.