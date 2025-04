Lilia Ruiz Deja Presidencia de la Asociación 22 de Abril

Hay 52 Sobrevivientes a las Explosiones

Por Rafael Hernández Guízar

Los damnificados por las explosiones del 22 de abril en Guadalajara conmemoraron ayer el trágico día que marcó sus vidas para siempre.

En el Jardín de Analco, donde se encuentra la Estela que representa a los fallecidos de aquel funesto día, se dieron cita los afectados que sobreviven y los familiares de quienes fallecieron en las explosiones, así como la presidenta municipal de Guadalajara y miembros del gabinete estatal.

Lilia Ruiz Chávez, presidenta de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, celebró que el gobernador Pablo Lemus Navarro haya señalado que habrá pensión vitalicia con los aumentos inflacionarios para que puedan recibir atención médica y puedan costear sus gastos.

“Para nosotros fue magnífico. Nosotros presentamos la propuesta al gabinete en el ayuntamiento y afortunadamente el actual gobernador, que estaba como presidente, lo puso sobre la mesa y lo aprobaron los regidores, y fue la forma en que se pudo llegar a que ahora se hiciera trascendental”.

Ruiz Chávez destacó que, por motivos de salud, dejará el cargo que ha desempeñado para dar paso a nuevos representantes con la intención de fortalecer esa lucha social.

Indicó que desde hace años que quería retirarse, sin embargo, debido a las negativas del anterior gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, para que recibieran medicamentos y todo lo que requieren para poder subsistir ante los graves daños que sufrieron por las explosiones, no le quedó de otra que seguir al frente: “Nos quitaron medicamentos que eran controlados o licitados. Nos quitaron el beneficio que teníamos a recibir aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, andaderas, todo lo que dependía de una ortopedia. Terminaron el convenio que existía para tal fin y pues no, nos fuimos hacia abajo y tomamos la decisión de hacer esto porque vimos que, de no hacerlo de esa manera, nos íbamos a quedar sin nada, y no lo íbamos a permitir”.

Recordó también lo sucedido aquel día, en el que viajaba a bordo de un autobús que de un momento a otro terminó en el drenaje.

“Me sacaron del drenaje, me rescataron del drenaje, y fue hasta que me rescataron que recobré el conocimiento, desperté en el hospital y fue hasta que reconocí a una vecina mía que era enfermera, estaba atendiendo a la paciente de al lado, le hablé por su nombre, ella volteaba y me vía y no me reconocía, tenía yo toda la cara ensangrentada y hasta que me vio y me dijo señora Lilia qué le pasó, y eso era lo que yo quería saber qué había pasado, me dijeron que explotó, y creía que había explotado el autobús, pero pasaron días para que viera yo la magnitud del evento, fueron meses en el hospital, de recuperación, 13 cirugías tratando de salvar mis piernas porque ambas estaban muy heridas, se me recorría la piel, la columna me quedo dañada en tres vértebras”.

En tanto, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó que el día 22 de abril es un referente de dolor y luto para la capital jalisciense.

“El 22 de abril es una de las fechas más dolorosas para nuestra ciudad, es la cicatriz profunda que marcó Guadalajara y que hoy nos convoca a recordarla (…) Con mucho respeto a su lucha, estamos aquí, demostrando que el compromiso de nuestro gobierno no solo es un compromiso con palabras, sino que se refuerza con los hechos”.

El gobierno de Guadalajara aporta cuatro millones de pesos para el fideicomiso que brinda a los sobrevivientes de las explosiones recursos económicos para su manutención y medicamentos.

Verónica Delgadillo indicó que mientras que ella esté al frente de Guadalajara habrá siempre atención prioritaria a este grupo vulnerable: “Sus causas nos importan y trabajamos no en un escritorio, trabajamos en la calle con ustedes, incluso hemos venido aquí puerta a puerta, para dialogar y para seguir manteniendo ese vínculo de confianza y reconstruir si es que hace falta”.

Son sólo 52 los sobrevivientes de las explosiones que aún siguen con vida.