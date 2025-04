Piden Seguridad en vía de San Juan Cosalá

“Los del Gobierno la Verdad que no Hacen Nada por la Gente”

Como no hay Banqueta en el Tramo de la Carretera Chapala–Ajijic, los Habitantes Tiene que Caminar por la Ciclovía

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se quejaron ayer de la falta de seguridad en la carretera Chapala-Ajijic en la localidad de San Juan Cosalá.

En esta zona, los ciudadanos deben de caminar por plena carretera por las noches debido a la falta de aceras en esta zona para llegar a diversos puntos, se agrava aún más por la falta también de alumbrado público.

“Mire, que vengan a arreglar el camino, que pongan vigilancia porque no hay nada que nos evite que nos atropellen, yo, por ejemplo, fui a traer unas galletas a mis niños y tengo que irme caminando por aquí porque no hay de otra, y está todo oscuro”, dijo el señor Juan Eulalio, uno de los entrevistados.

La falta de espacios seguros para que las personas caminen en esta zona es una realidad que viven a diario miles de personas que son vecinos de localidades como San Juan Cosalá y El Chante, incluso en Ajijic que hace poco fue considerado como Pueblo Mágico en el municipio de Chapala.

“Pues los del gobierno la verdad que no hacen nada por la gente de aquí, ah pero no fueran extranjeros, gringos, porque ahí sí rápido hacían algo, le dan más importancia a los que no son de aquí que a los que vivimos aquí, eso está mal”, dijo otro de los entrevistados.

Ciclovía no es respetada

En contraste, existe una ciclovia que va a la par de la carretera, y debido a que no existe acera, la ciudadanía se ve en la necesidad de tener que circular sobre esta vía ciclista.

Esto ha generado en varias ocasiones problemas entre ciclistas y peatones, debido a que se molestan los ciclistas porque las personas caminan por el carril confinado ante la falta de un espacio seguro para que pasen las personas caminando.

“Mire, de hecho, aquí en la noche está peligroso, no hay lámparas y nomás dicen que las van a poner, pero nada. Aquí es tanto de Chapala como de Jocotepec, ambos municipios deben de hacer algo y ninguno hace nada”, dijo otra de las entrevistadas.

En otro orden de ideas, la entrada del balneario de San Juan Cosalá es uno de los focos de movimiento vial en la zona.

La ciudadanía se quejó de los precios que tienen los negocios a la entrada del sitio debido a que todo está a sobreprecio y no hay regulación.