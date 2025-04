Urgen Proteger Hábitat de Cocodrilos en Puerto Vallarta

Especialista del CUCosta Pide Turismo Responsable

“El Cocodrilo Transita por el mar Porque los Esteros se han Reducido Debido al Crecimiento Urbano”, Destaca Pablo Hernández Hurtado, Encargado del Reptilario Cipactli

Puerto Vallarta se ha convertido, desde hace varios años, en un lugar turístico por excelencia, y al que llegan en cada temporada vacacional cientos de turistas nacionales y extranjeros. Este atractivo destino, además de enormes y cálidas playas, cuenta con una fauna diversa, entre la que destaca la presencia de cocodrilos en la zona.

A través de una entrevista, el doctor Pablo Hernández Hurtado, responsable técnico del reptilario Cipactli del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), emitió diversas recomendaciones sobre preservación y avistamiento de cocodrilos, tanto para turistas como para habitantes de la zona.

Puerto Vallarta: Zona de Hábitat y Tránsito Para los Cocodrilos

“Todo Puerto Vallarta es un lugar de tránsito del cocodrilo, y todas esas playas están abiertas al turismo. La cuestión es que el cocodrilo transita por el mar porque los esteros se han reducido, debido al crecimiento urbano, lo que hace que los antiguos canales de tránsito se hayan perdido. Principalmente, hay avistamientos en las playas pegadas a las bocas de los ríos, como el Río Ameca, cerca del estero Boca Negra; también transitan sobre el estero El Salado, entre otros. Desde la década de los 60 comenzaron las construcciones de La Marina y del aeropuerto, las cuales eran zonas humedales y parte del estero. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas han ido creciendo y la franja turística se encuentra en todas esas nuevas zonas, las cuales antes eran el hábitat natural de los cocodrilos. Por este motivo, ahora es más común encontrarnos con estos reptiles; se les ha arrinconado a espacios muy reducidos, por lo que si el cocodrilo necesita moverse no le queda otro camino que no sea el mar o la zona urbana”.

Lluvias y Sequías Provocan el Tránsito de los Cocodrilos por Zonas Urbanas

“La temporada de lluvias aumenta la cantidad de agua, lo que facilita el desplazamiento de los cocodrilos hacia los humedales y pozos. Sin embargo, también es frecuente observarlos en temporada de sequía, ya que los espacios dejan de tener agua, por lo que el cocodrilo necesita transitar para encontrar nuevos espacios húmedos.

Es importante mencionar que el cocodrilo suele buscar su propia protección, por lo que intentará evitar el contacto humano; sin embargo, en caso de sentirse agredido va a defenderse”.

¿Cómo Identificar que nos Encontramos Cerca del Hogar de un Cocodrilo?

“Regularmente, el cocodrilo, si llega a la playa, no va a estar mucho tiempo. Podría llegar a alguna playa a descansar algunos minutos y luego, por lo regular, continúa transitando, salvo en las playas como Boca Negra y Boca de Tomates, donde se encuentran los esteros detrás de las playas, por lo que son parte de su casa. En esa zona es más fácil visualizar sus rastros, tales como huellas de cola y patas. El estero El Salado se encuentra abierto al turismo y el estero Boca Negra cuenta con una malla para evitar el contacto con los cocodrilos; en ese estero existe una población saludable de cocodrilos, por lo que ahora se encuentra prohibido el acceso al público, con el fin de evitar darles de comer y estar cerca de ellos sin supervisión”.

¿Cómo Preservar el Hábitat de los Cocodrilos y qué Hacer en Caso de Avistar Alguno?

“Es importante conservar y respetar los pequeños espacios que les corresponden a los cocodrilos, tales como el área protegida del estero El Salado y el pequeño estero de Boca Negra, donde convive la población más saludable de cocodrilos. A pesar de que es pequeño, es donde se mantiene una población estable y es donde suele haber más nidos; a través de investigaciones hemos encontrado que existen en promedio solo seis hembras reproductoras, por lo que es necesario protegerlas, ya que estamos en temporada donde tendrán sus huevos. Es importante no acercarse a los nidos, ya que las madres son muy protectoras, lo que puede provocar un ataque mortal. En caso de encontrarse con algún cocodrilo en las playas, es importante no nadar cerca de ellos, alejar a mascotas y niños, no intentar tocarlos ni provocarlos; acto seguido, se tiene que avisar a las autoridades, en este caso a Protección Civil o al 911, quienes están capacitados para atender estas situaciones”.

Para conocer más sobre las investigaciones y cuidados proporcionados en el reptilario Cipactli del CUCosta, así como de las pláticas de cuidado de educación ambiental, se puede consultar la página http://www.cuc.udg.mx/es/reptilario-cipactli