Viajeros Abarrotan Central de Autobuses

Los Principales Destinos Turísticos son los de Playa

Por Rafael Hernández Guízar

La nueva central de autobuses de Guadalajara lució abarrotada por la salida de miles de personas debido al periodo vacacional de Semana Santa.

Desde este Jueves Santo y hasta el Domingo de Resurrección, miles de personas salen de la ciudad para tener unos días de vacaciones, los principales destinos turísticos son los de playa y costa, según pudimos constatar el día de ayer al visitar dicha central de autobuses que se ubica en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“Bendito Dios oiga, ya nos vamos, vamos a Manzanillo, y regresamos el domingo, pues unos días, aunque sea, porque son los días que se puede”, dijo una de las entrevistadas.

-Pero estará saturada de gente la playa.

-Pues no importa, se pone bien, y como vamos en grupo, pues mejor, además, vamos a llegar a una casa que rentamos, no vamos a llegar a un hotel, entonces no hay tanto problema.

Trasladarse en autobús resulta más cómodo para muchos y, sobre todo, constituye una medida de seguridad, según se dijo, pues la gran cantidad de automóviles que hay en las carreteras supone un posible riesgo de accidentes según se dijo por los entrevistados.

“Más a gusto, hasta se echa un sueñito uno, vas con aire acondicionado, no te estresas, hasta una película se avienta uno. Yo prefiero irme en camión, son vacaciones y hay que descansar hasta de manejar si se puede”, dijo otro de los entrevistados.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque instauró un operativo de seguridad en los alrededores de la central camionera, no sólo por la temporada vacacional, sino a los varios intentos de extorsión y contactos falsos de empleo que se han dado en este sitio.