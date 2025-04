Persisten Fallas en Escaleras y Elevadores de la Línea 3

Critican Usuarios las Pésimas Condiciones de las Estaciones

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones presentan las estaciones de la Línea 3 del tren ligero en Guadalajara.

Muchas de las estaciones presentan problemas en las escaleras eléctricas y los elevadores, así lo denunciaron usuarios de este sistema de transporte con Página 24 luego de varios meses de fallas que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) no ha resuelto.

“Es el colmo que no funcionen los elevadores, yo batallo mucho para poder subir y bajar las escaleras porque estoy mal de las rodillas y ya tienen mucho tiempo así, yo creo que como dos meses fácil, y lo malo es que no sirve tampoco la escalera eléctrica, y tengo que estar yendo constantemente al centro, por el trabajo, entonces pues ojalá que ya las arreglen”, dijo muy molesto Juan José López, uno de los entrevistados.

El entrevistado es un hombre que rebasa los 60 años de edad, y vive en el municipio de Zapopan, de forma constante acude al centro de Guadalajara por cuestiones de trabajo y lamentó que en la estación Santuario las escaleras eléctricas constantemente están fuera de servicio.

Lo anterior, ya lo ha reportado, al igual que decenas de personas, según dijo, pero no hay respuesta por parte de SITEUR: “Pues claro, claro que ya lo reportamos, pero les vale gorro (sic) no les interesa a ellos, como no son los que batallan para subir y bajar, pues les da lo mismo. Yo lo que le diría al gobernador (Jesús Pablo Lemus) es que por favor piensen en nosotros los que tenemos que usar el tren y que tenemos algún problema para movernos, que arreglen eso por favor porque es muy molesto que esté así”.

Tras una denuncia que llegó a la redacción de Página 24, acudimos a dar un recorrido por varias de las estaciones de la línea 3 del tren ligero y constatamos que, en efecto, en la estación Santuario, así como en Ávila Camacho y Circunvalación, las escaleras no están funcionando, al igual que los elevadores.

Por ello, el llamado de la ciudadanía es al gobierno estatal para que atiendan el problema que ocasiona que muchos de los usuarios se vean imposibilitados en poder acceder al interior de las estaciones.