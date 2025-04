Destaca Presidenta la Importancia de Salir a votar el 1° de Junio en la Elección del Poder Judicial

“Que a nadie se le olvide, el 1° de junio es el día de la elección al Poder Judicial, es muy importante que todos participemos”, aseguró

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia de que todas y todos los mexicanos participen en la elección del próximo 1° de junio para elegir a sus juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que es la única manera de sanear al Poder Judicial y con ello se demuestra que México es el país más democrático del mundo.

“Es una elección histórica, es la primera vez que en México se va a elegir al Poder Judicial y también es un ejemplo al mundo. Pero el que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo. Entonces, es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos, por una razón: porque en México quien decide es el pueblo. Entonces es muy importante que todos participemos, todos, sin excepción, todos y todas salgamos a votar el 1º de junio”, destacó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”.

Aseguró que el hecho de que el pueblo sea quien elija a sus jueces convierte la elección en histórica, ya que democratiza un proceso en el que antes de la reforma al Poder Judicial proponía la Presidencia y el Senado de la República decidía.

“Es la única manera de sanear al Poder Judicial, que la gente decida, es muy importante la participación y que se haya permitido que nosotros difundamos el 1 de junio. Que a nadie se le olvide, el 1° de junio es el día de la elección al Poder Judicial, es muy importante que todos participemos”, agregó.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se aprobaron los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, ya que concluyó que indebidamente el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana, ya que dichas restricciones no están previstas expresamente en la Ley y son contrarias a la Constitución.

Por ello, la Sala Superior del TEPJF, decidió que pueden promover el voto los Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; los Poderes Estatales exclusivamente para elecciones judiciales en sus entidades; los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y personas servidoras públicas.

En este sentido, puntualizó que está permitido promover el voto y participación ciudadana sin aludir a ninguna candidatura en específico; las campañas de comunicación social sin sesgo o apoyo a determinada candidatura; las campañas de orientación didácticas o educativas para informar la forma en que se podrá emitir el voto para cada uno de los cargos; y la comunicación social de carácter institucional que cumpla con fines informativos, educativos y de orientación social sobre el proceso.

En tanto que no está permitido: incluir imágenes, nombres o símbolos que identifiquen a funcionarios y candidatos en propaganda para promover la elección judicial; el gobierno federal no puede promover las elecciones locales, las autoridades locales no pueden promover la elección federal; usar logos o colores institucionales (las únicas autoridades que pueden mostrar sus logos son el INE y los OPLE); los candidatos en funciones no pueden participar en la propaganda institucional; e influir en la equidad de la contienda.

Detalló que las reglas específicas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación establecen que la promoción que haga la autoridad debe ser genérica, sin mencionar partidos o candidatos; se pueden usar recursos públicos para promover la elección judicial, siempre que estén destinados a la comunicación social y cuando la propaganda tenga carácter institucional y fines informativos sin vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad; los spots o publicidad en internet no deben identificar al órgano que los emite; en ningún momento se deberán mostrar logos, slogan, imágenes de las personas candidatas o cualquier referencia que las pueda hacer identificables; los promocionales deberán incluir, en todos los casos, un cintillo que señale expresamente que los fines son informativos y educativos.

Explicó que el 1° de junio, las mexicanas y mexicanos recibirán a su llegada a la casilla seis boletas para la elección federal identificables por colores: morada para ministras y ministros; azul para magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral; turquesa de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; salmón para magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral; rosa para magistraturas de Circuito y amarilla de juzgados de Distrito. Adicionalmente, en 19 estados de la República se elegirán a juzgadores locales.

Explicó que en las boletas se podrán identificar en la parte superior el cargo por el que se votará y en la parte inferior el listado de candidaturas ordenado alfabéticamente y dividido por género (izquierdo, mujeres y derecho, hombres); las y los candidatos estarán designados con un número que antecede a su nombre; mientras que en los recuadros con letras rosas se colocará el poder por el cual es postulada esa persona: PE: Poder Ejecutivo; PL: Poder Legislativo; PJ: Poder Judicial y EF: Ministras y ministros en funciones.

Para elegir a un candidato o candidata se deberá colocar el número que le corresponde al nombre de quien se desea votar en los recuadros blancos. En el caso de ministros se deberán elegir cinco mujeres y cuatro hombres; para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral se elegirá un hombre y una mujer; para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, tres mujeres y dos hombres; y para magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral, dos mujeres y un hombre.

En el caso de Magistraturas de Circuito (boleta rosa) y Juzgados de Distrito (boleta amarilla) se tendrá como elemento adicional las especialidades por color, cada boleta tendrá hasta siete especialidades como penal, administrativa y civil.

Una vez que se emita el voto las boletas deberán ser colocadas en la única urna que habrá en las casillas.

La secretaria de Gobernación invitó a las mexicanas y los mexicanos a visitar el micrositio “Conóceles, Práctica y Ubica” donde se encontrará la información de la totalidad de candidaturas en la página del INE: https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/