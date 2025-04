Anuncian Autodefensa en Teocaltiche y Los Altos

Señalan “Represión de la Policía Estatal” Ante Anuncio

El Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente Asegura que la Policía de Pablo Lemus Impidió que los Pobladores y Activistas “Ejerciéramos Nuestra Libertad de Expresión y Diéramos a Conocer las Amenazas y Actos Violentos de los que Somos Víctimas”

Habitantes de Teocaltiche anunciaron la creación de una autodefensa para su municipio y Los Altos de Jalisco, “a consecuencia de la imparable ola de violencia que nos azota y a la indiferencia de las autoridades federales a las que acudimos para pedir apoyo, el cual no ha llegado”, así como “frenar la violencia y la corrupción” que impera en el municipio.

El Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente informó la mañana de este miércoles que llevarían a cabo una rueda de prensa por la tarde, frente a Palacio Municipal, para realizar el anuncio de la creación de grupos de autodefensa; sin embargo, no se realizó, ya que, asegura la agrupación, fueron “amedrentados por la Policía Estatal” del emecista Jesús Pablo Lemus.

“El día de hoy, en cuanto se dio a conocer la convocatoria para presentar a los grupos de autodefensa de Teocaltiche y de Los Altos de Jalisco, la Policía Estatal rodeó la plaza principal en la que, en compañía de los pobladores, daríamos una conferencia de prensa, nuevamente solicitando apoyo al gobierno federal y presentando estrategias a favor de la paz y la seguridad de nuestra comunidad. Los estatales amedrentaron a nuestros compañeros del Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente y abordaron a los medios de comunicación, los subieron a sus camionetas y los pasearon por el municipio, mostrándoles solo lo que ellos desean que vean.

“Este es un acto tácito de violencia, intimidación y represión, la Policía Estatal impidió que ejerciéramos nuestro derecho a la libertad de expresión, a exigir que tengamos seguridad, a denunciar los actos de corrupción y evidenciar su colusión con el crimen organizado que todos los días cobra vidas con total impunidad, a comunicar la grave situación que vive nuestro municipio y el terror al que nos tienen sometidos”, señaló el Frente mediante un comunicado.

Ante los hechos, los activistas determinaron posponer el anuncio para salvaguardar la seguridad de las personas presentes en las afueras de Palacio Municipal: “Con el fin de no poner en riesgo a pobladores, medios de comunicación y activistas, decidimos posponer la conferencia de prensa y continuar con nuestra lucha de autodefensa ante las instituciones correspondientes”.

A lo que agregaron: “En su momento daremos a conocer las acciones”.

Reiteraron su rechazo a la presencia de la Policía Estatal en Teocaltiche, a la que señalan de estar coludida con el crimen organizado: “El día de hoy, la Policía Estatal volvió a demostrar que tiene las manos sucias, que tiene mucho que esconder al no permitir que diéramos a conocer los testimonios y acciones por la seguridad de nuestra comunidad, impidió que nos respaldara el pueblo y los señalara como lo que son, una extensión más del crimen organizado. No nos rendiremos en la lucha por nuestro derecho a la seguridad, a la paz y a una vida digna. Teocaltiche no será exterminado en manos del crimen organizado con la colusión de las autoridades estatales”.

Las y los integrantes del Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente reiteraron que su “lucha es por la tranquilidad, la seguridad y la paz de nuestra comunidad. Los policías estatales no la proporcionan, hay suficiente evidencia de su colusión con el crimen organizado. El más evidente es la ola de homicidios y violencia que todos los días encabeza los titulares, desde pobladores inocentes que sucumben en medio de ataques armados, hasta elementos policíacos y funcionarios de alto rango, más de 17 homicidios en dos meses sin que haya un solo detenido a pesar de que la policía estatal inunda las calles con su presencia”.

Además criticaron al gobernador de Jalisco por criminalizar a las víctimas de la violencia que azota al municipio e hicieron saber del temor que sienten en las calles: “Para el gobernador Pablo Lemus Navarro la salida fácil es señalar a las víctimas como delincuentes, a hombres de bien supuestamente vinculados al crimen organizado como el caso del activista Juan Pablo Alonzo, los homicidios se justifican como ajuste de cuentas, evitando las investigaciones y la correcta impartición de la justicia, tratando de aparentar que todo está bajo control, cuando la violencia es desmedida y sin freno, sucediendo frente a las narices de las autoridades estatales.

“Jalisco se ha convertido en un estado en el que reina la infamia, la impunidad y la violencia, Teocaltiche y otros municipios somos evidencia de ello, en nuestras comunidades impera el terrorismo, la injusticia y el miedo. En las redes sociales se encuentran testimonios desgarradores de nuestra gente, se multiplican las notas rojas que no alcanzan a reflejar la tensión de los pobladores, la tristeza de familias que quedan desamparadas, el terror y la angustia que vivimos todos los días, que no sabemos si al salir a la calle volveremos a ver a nuestras familias, o si en cualquier momento irrumpirán en nuestros hogares para asesinarnos”.

La Decisión de Crear las Autodefensas

Sobre la determinación de crear grupos de autodefensa para el municipio y Los Altos de Jalisco, el Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente dijo que “esto surge a consecuencia de la imparable ola de violencia que nos azota y a la indiferencia de las autoridades federales a las que acudimos para pedir apoyo, el cual no ha llegado. Vivimos en un estado de terror y alerta, sufrimos por los asesinatos diarios, el más reciente el de nuestro comisario de Seguridad Pública, Ramón Grande Moncada, quien fue agredido por un fuerte comando armado el pasado martes. Esto es un exterminio municipal. Nuestra gente no puede seguir muriendo a manos del crimen organizado con total impunidad”.

Para finalizar, reiteraron su rechazo a la presencia de la Policía Estatal de Pablo Lemus: “Ya no queremos a la Policía Estatal en nuestros pueblos. A dos años de su ingreso, la situación en materia de seguridad empeoró drásticamente. Asesinan a nuestra gente, a cualquier hora, frente a sus narices y nadie hace nada. No podemos, ni queremos, un México violento, un Teocaltiche violento, necesitamos recuperar nuestro estado de derecho con la ayuda urgente del gobierno federal”.