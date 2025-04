La SICT “Está Dilatando” el Pago de Comuneros de Mezquitán

“Ya no Tenemos Confianza en que nos Vayan a Pagar”

Planean Acudir Ante Claudia Sheinbaum Para que Respeten sus Derechos y la SICT les Pague por Tierras Expropiadas

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes de la Comunidad Indígena de Mezquitán se dicen desesperados por la falta de respuesta del gobierno federal para pagarles sus tierras, que les expropiaron hace 20 años.

Han pasado dos meses desde que se falló a su favor por parte de un Tribunal Colegiado y el gobierno federal ha preferido ignorarlos, indicó Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la comunidad.

“No nos dieron ninguna solución, esperábamos tener una buena respuesta, pero no hubo nada, nos dicen que hay un término para poder ejecutar, y ellos están hablando de un término de seis meses, y es mucho porque no se nos dice a partir de cuándo, si es a partir de que la sentencia causó favorable (estado) a favor de nosotros o cuándo, y ya no tenemos confianza en que nos vayan a pagar porque está dilatando las cosas y quisiéramos saber por qué no nos quieren dar solución”, resaltó.

En días pasados, acudieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la delegación Jalisco, en Guadalajara, y aunque protestaron afuera de las instalaciones, no hubo respuesta.

“No sabemos qué va a pasar porque pueden pasar años más y no nos dicen nada. Por eso vamos a tener que hacer algo fuerte ya, no sabemos si va a ser afuera de la Secretaría o del Tribunal, porque queremos que se ejecute la sentencia como debe de ser. La gente está muy molesta porque dice que ya pasaron muchos años y no estamos pidiendo nada al gobierno, estamos pidiendo lo que es de nosotros”, agregó el líder de los comuneros.

La razón les asiste y el gobierno de Claudia Sheinbaum está faltando a sus derechos, por ello, es que planean en breve acudir a la Presidencia de la República para exigir audiencia con la presidenta del país, así como realizar diversas protestas de forma permanente para llamar la atención de las autoridades: “Vamos a ver la posibilidad de tener que movernos a México con la Presidenta, a lo que tengamos que hacer para que nos hagan caso, nosotros le queremos pedir a las autoridades que no le den largas a esto ya, porque sería demasiado esperar más tiempo”.