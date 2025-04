Condonan Deudas a Locatarios de los 13 Mercados de Tlaquepaque

Administraciones Anteriores “Fomentaron Irregularidades”

“Simplemente Tenían Muchos Años que no Hacían Pagos. Se Acumularon Deudas Enormes”

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque condonó deudas a locatarios de los 13 mercados municipales.

Laura Imelda Pérez Segura, la alcaldesa tlaquepaquense, destacó que se trata de una iniciativa que tiene como propósito apoyar a los comerciantes y fortalecer la economía local de los mercados ubicados en distintas delegaciones y colonias del municipio. El acuerdo permitirá reducir los adeudos acumulados producto de una deficiente gestión de administraciones anteriores.

“(Anteriormente) en lugar de hacer el cobro directamente en las arcas del ayuntamiento, se hacían recibos o no se hacía nada, fomentando la irregularidad por no generarles derechos. Creo que ellos (los comerciantes) simplemente tenían muchos años que no hacían pagos. Se acumularon deudas enormes”.

Pérez Segura destacó que el gobierno municipal tiene la facultad de otorgar descuentos en multas y recargos, lo que ha generado agrado entre los comerciantes al brindarles seguridad y bienestar en sus áreas de trabajo.

Piden más Camiones

En otro orden de ideas, el cabildo autorizó exhortar a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco para incrementar el número de unidades en la ruta 50 “Arroyo Hondo”, que presta servicio a la colonia Nueva Santa María, beneficiando así a los habitantes de la zona y colonias cercanas.

La alcaldesa señaló que ya se han sostenido reuniones con el secretario de Transporte del Estado, Diego Monraz, para gestionar la ampliación de rutas y el aumento de unidades. Destacó que la ruta 63 brinda servicio a los estudiantes del Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el Cerro del Cuatro, así como establecer rutas en la colonia El Zalate, que actualmente carece del servicio.

Difundirán Cédulas de Búsqueda

Fue aprobado también suscribir un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, con el fin de difundir cédulas de personas desaparecidas en espacios públicos municipales.

“En las pantallas, en los estrados, en las vitrinas de las dependencias municipales, nosotros vamos a empezar a trabajar ya”, finalizó la presidenta municipal tras destacar que no es necesario esperar a que se formalice el acuerdo para iniciar acciones concretas.