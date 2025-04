Exigen Sacar a Policía Estatal de Teocaltiche

Habitantes Piden Presencia de Fuerzas Federales

La Corporación “Abrió Paso a las Extorsiones y da Libertad de Acción a los Sicarios del CJNG”

Durante la “clausura” de Casa Jalisco en la Ciudad de México, el Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente exigió la salida de la Policía Estatal del municipio por estar “ligada al CJNG”.

Aseguran que “la violencia se desató a dos años de que la Policía del Estado de Jalisco se instaló en nuestros pueblos y, de manera sistemática, empezaron los cateos ilegales de los que sacan provecho robando todo lo que se puede de nuestros hogares, las detenciones arbitrarias en las que siembran armas y drogas a gente inocente, los secuestros, los homicidios y la desaparición forzada que ha incrementado visiblemente este año”.

Además, “la Policía Estatal abrió paso a las extorsiones y da libertad de acción a los sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino cómo se pueden explicar las 14 ejecuciones y la desaparición forzada de 5 personas -4 policías y un civil aún desaparecidos- que ha dejado la reciente ola de violencia de febrero de este año a la fecha”.

Como ejemplo, señalaron datos aportados por la propia Fiscalía estatal: “La Fiscalía del Estado de Jalisco declaró a través del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) que Teocaltiche registraba 6 homicidios anuales en el 2023; tan solo los ataques entre el 2 y el 16 de septiembre del 2023 dejaron un saldo de 8 personas asesinadas, de las cuales 2 eran policías y 6 eran pobladores dedicados al comercio y al ganado, hombres trabajadores y de bien que fueron ejecutados por comandos armados”.

Destacaron que “sus familias no pudieron velarlos como es nuestra costumbre por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos al ser entregados por las autoridades. A esto se le suma el homicidio de un hombre y una niña el 9 de octubre del mismo año durante una balacera, y la ejecución de 3 militares durante un enfrentamiento el 19 de noviembre de 2023. En tan solo 3 meses, se registraron 13 homicidios violentos mientras que la Fiscalía del Estado solo reportó 5 homicidios y 1 feminicidio en el transcurso de ese año.

El Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente criticó que las autoridades se lavan las manos ente la creciente ola de violencia: “Hay denuncias bien soportadas con testimonios y evidencias grabadas en videos, la memoria de niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad, porque los criminales del Cartel Jalisco Nueva Generación no distinguen y han agarrado parejo. Desde 2023, el gobierno municipal y estatal justifica las cifras declaradas fundamentando que los pobladores no denunciamos; la realidad es que tenemos miedo a las represalias, a terminar como nuestro hermano Juan Pablo Alonzo, un poblador valiente que alzó la voz por todo nuestro municipio y por este acto, fue ejecutado por un comando armado en su propio hogar. Juan Pablo nos deja un legado de lucha contra la violencia y la impunidad, pero también deja desamparada a una familia que llora su pérdida y sufre su ausencia. Hoy, denunciar la violencia y la injusticia ante las autoridades es firmar una sentencia de muerte a manos de sicarios o de quienes deberían dar su vida para proteger la nuestra, es sumarnos a la estadística de la impunidad”.

Ante señalamientos a la administración estatal del emecista Jesús Pablo Lemus Navarro piden la “intervención de las fuerzas federales, que sea el Ejército Mexicano, la Marina o la Guardia Nacional la que se encargue de nuestra seguridad, queremos fuera de Teocaltiche y Villa Hidalgo a la Policía Estatal, queremos una policía municipal identificada con nuestras raíces, que proteja a nuestra gente, que esté calificada y certificada para devolver la paz y la tranquilidad al municipio”.

También lanzaron un llamado de auxilio a las autoridades federales: “Presidenta Claudia Sheinbaum escuche los gritos de auxilio de nuestro municipio, le pedimos lo que por derecho constitucional nos corresponde, paz y seguridad, esperanza de vida”.

Durante la manifestación en Casa Jalisco de la Ciudad de México, los inconformes destacaron que “Teocaltiche es un municipio de Los Altos de Jalisco, cuya economía está sustentada en el comercio y la producción artesanal; los baleros, los trompos, los ajedreces, los dulces de coco, los sombreros, el tallado en hueso y los zarapes multicolores, que le dan vida a algunas de las tradiciones de México. Son fabricadas por las manos de hombres y mujeres que hoy están amenazados por el Cartel Jalisco Nueva Generación en complicidad con malos elementos de la Policía Estatal de Jalisco.

Destacaron que “no solo se trata de preservar las tradiciones de un pueblo que le da identidad al estado de Jalisco y a nuestro México, es preservar nuestras vidas, derecho consagrado y constitucional de cada mexicano, de vivir con tranquilidad y paz, de caminar libres y seguros por nuestras calles, de mirar la presencia de la autoridad sin miedo a ser asesinados, no queremos más violencia, no queremos más muertos, no queremos más desaparecidos, no queremos ser un pueblo fantasma más”.

Para finalizar lanzaron el llamado: “Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, secretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y secretarios del Ejército y Marina, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo queremos más baleros y menos balas”.

Lemus “desprestigia” a víctimas

El Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente criticó los señalamientos del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, que revictimiza a habitantes de Teocaltiche asesinados por el crimen organizado.

“En el caso Juan Pablo Alonzo Estrada, activista, vocero y fundador del Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente asesinado el pasado 30 de marzo, lamentamos las declaraciones del gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, al especular con las líneas de investigación con toda la intención de desprestigiar a nuestro compañero y al movimiento, cuyo único objetivo es dialogar con el gobierno Federal para buscar estrategias de paz, ya que es notable que las autoridades estatales no han tenido la capacidad, ni la voluntad política, para erradicar la violencia e inseguridad de nuestros pueblos.

“Efectivamente, Juan Pablo Alonzo fue juzgado y condenado por un delito menor y ajeno al crimen organizado, cumplió su sentencia para después reivindicarse e iniciar una lucha pacífica que comenzó el 3 de marzo cuando nos manifestamos en la Ciudad de México, en la que fuimos recibidos por servidores públicos de la Secretaria de Gobernación (Segob) que se comprometieron a buscar estrategias de seguridad para nuestras comunidades”.

Sobre este caso, solicitan a la FGR atraer la investigación: “Dejamos en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación del terrible atentado que sufrió nuestro hermano de lucha, Juan Pablo Alonzo Estrada, que su memoria no sea mancillada por un gobierno que no lo protegió cuando exigió justicia, que su asesinato no quede impune como tantos que empañan de sangre y lágrimas todos los rincones de nuestro municipio”. Staff/Página 24