Urgen “Pacificar” Jalisco

PT: Es Imperante Llevar Justicia a Víctimas y sus Familias

Por Rafael Hernández Guízar

Es una tragedia que en Jalisco se viva un estado de alerta e inseguridad, consideró el diputado federal y presidente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, José Luis Sánchez.

En entrevista con Página 24, dijo que se debe de ponderar por sobre todo el derecho a la vida, al tiempo que lamentó el asesinato de Teresa González Murillo, integrante del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, que sucedió hace unos días en las afueras de su domicilio, en la colonia San Marcos de Guadalajara.

“Ya no se puede hablar en otros términos, la hemorragia no cesa, por eso urge pacificar este estado y llevar justicia a los familiares de las víctimas de estos atropellos. Ese rancho (Izaguirre) se descubrió y causó estupor internacional, desde antes sabíamos ya de miles de fosas clandestinas en Tlajomulco y en Zapopan, y en cada fosa se encontraron muchos restos óseos, eso sería suficiente para que demandáramos justicia, pero desgraciadamente eso no ha pasado, la tragedia ya existía desde antes en Jalisco”, dijo el legislador.

José Luis Sánchez destacó que, por desgracia, la ciudadanía no confía en las autoridades procuradoras de justicia, es decir, la fiscalía, por ello, dijo que hay una enorme cifra negra de casos que no son denunciados, en los que no sólo se incluyen a los desaparecidos, sino, todos los delitos en general.

“Hay muchos casos cuyos nombres no conocemos y que también han sido víctimas y no han sido conocidos por los medios, porque no se denuncia, porque no hay confianza en la justicia, hay muchos casos más que silenciosamente se están causando en el estado. Hay muchos derechos en la constitución, pero desgraciadamente no se pueden disfrutar porque el derecho más importante, que es el derecho a la vida, no se está protegiendo”.

Finalmente, el diputado federal por Jalisco destacó que en la entidad se requiere un cambio inmediato en materia de seguridad.