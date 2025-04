PRI Critica a Adán Augusto por Señalamientos de Ceci flores

En Muerte de Teresita, Fiscalía Estatal Trata de Desviar la Atención: Haro

Rafael Hernández Guízar

Es inaudito que el gobelino federal condicione la protección a las madres buscadoras a cambio de que dejen de buscar a sus hijos desaparecidos, sentenció ayer la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Rodríguez, tras los señalamientos de la líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores.

La priísta señaló que es inaudito que el ex secretario de Gobernación y hoy senador por el partido Morena, Adán Augusto López, haya condicionado protección a las madres buscadoras con la condición de que dejaran de busca a sus hijos desaparecidos. Resaltó que se trata de una prueba del poco interés que tiene el gobierno morenista con la sociedad mexicana.

“El PRI jamás haría politiquería con el dolor de las personas, pero sí tenemos la obligación de seguir y exigir respuestas. Ante ello, el grupo parlamentario del PRI pretende tipificar el reclutamiento forzado. Porque qué hacen las autoridades, y claro que lo hemos dicho, jamás será opción para el PRI guardar silencio, les guste o no, aquí nadie va a callar lo que estamos convencidos que es correcto decirlo. No es posible que las autoridades digan que las voces de las víctimas les estorben, que le estorben a Morena, y nos parece gravísimo lo que ayer dijo una madre buscadora (de Sonora, Ceci Flores), que el ex secretario de gobernación, Adán Augusto, que hoy es senador, que le dijo que si quería protección del Estado, que dejara de buscar a su hijo”.

También se refirió al homicidio de Teresa González Murillo, “Teresita”, ocurrido hace uso días, una mujer que pertenecía al Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C., y que tras varias amenazas, fue baleada afuera de su domicilio en la colonia San Marcos, del municipio de Guadalajara. Dijo que tampoco hay respuestas sobre el caso por parte de la Fiscalía estatal y que se ha tratado de desviar la atención de lo verdaderamente preocupante: La inseguridad que viven las madres buscadoras.

“La indolencia del gobierno es increíble, condicionan protección a que dejen de buscar a sus hijos, por ello, exigimos mayor protección para las madres buscadoras. Hace unos días se vivió el asesinato de Teresa González Murillo, una mujer cuyo pecado fue buscar a un ser querido, lo que tengo claro es que hay mucho miedo en la sociedad”.

Finalmente, destacó que dentro del PRI se está trabajando, primero, para mantener informados a los jóvenes, y segundo, para que desde el Congreso del Estado se tipifique el reclutamiento con engaños tal como trascendió tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

“A un mes seguimos teniendo muchas dudas. Hace ya unas semanas los jóvenes de nuestro partido nos dijeron que estaban muy preocupados porque los que más desaparecen en nuestro país son los jóvenes, se invitaron a todos los jóvenes, a las representaciones estudiantiles, y lastimosamente quienes dicen tener un liderazgo no asistieron (…) Vamos a estar ahí, ante los llamados de las familias, porque es increíble que los jóvenes que deberían de estar en las aulas, hoy estén en calidad de desaparecidos”, finalizó.