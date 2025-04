Entrenadora de Judo Niega Acusación por Abuso

Argumentó que Nunca ha Entrenado al Joven que la Denunció

Por Rafael Hernández Guízar

Sarah Cárdenas, la entrenadora de Judo que fue acusada de abusar de un atleta del Code Jalisco, negó la denuncia en su contra y argumentó que nunca ha entrenado al muchacho que la denunció.

Ayer, la deportista y entrenadora de Judo que hace unos días fue motivo de escándalo por presuntamente cometer abusos en contra de un atleta varón del Code Jalisco, dijo que tiene una trayectoria intachable y una carrera que pretenden desacreditar sin justificación alguna.

“Mi nombre es Sarah Cárdenas, soy entrenadora de Judo, soy madre, y por encima de todo una persona honesta. Durante más de 30 años he dedicado mi vida al deporte (…) desde hace más de 20 años he entrenado atletas. Desde el 2010 he sido delegada de la selección Jalisco, he sido comisaria de la Federación Mexicana de Judo, y presidenta de la Asociación de Judo, tengo una trayectoria limpia, sin manchas y sin escándalos”, dijo.

Y agregó: “Nunca he entrenado al atleta. Las puertas siempre han estado abiertas para cualquier situación o necesidad. No entiendo por qué se llevó este tema a este nivel. Lo que se ha dicho no es verdad”.

Dice que es tan ilógica la acusación en su contra puesto que en la fecha en la que ocurrieron los hechos, ella estaba de licencia por maternidad.

“Fui detenida afuera de mi casa, sin previo aviso, sin una orden clara, como si fuera una delincuente. Fue una experiencia profundamente humillante e injusta, y me ha marcado”, agregó.

La profesora denunció públicamente que ha sido blanco de amenazas: “Esta situación ha sido devastadora. He recibido amenazas en redes sociales, he sido expuesta públicamente sin fundamento, y he sentido como mi nombre y mi esfuerzo de años han sido puestos en duda sin una sola prueba sólida”.

El asunto está ya en los juzgados penales, y ella ha sido vinculada a proceso. En este sentido, resaltó que uno de los argumentos clave de la denuncia era que el joven fue excluido de una competencia, sin embargo, está probado con testigos, videos e imágenes que el atleta sí compitió.

“A partir de estos dichos y hechos sin sustento es que hoy me encuentro en esta situación. No es justo”.

Resaltó que, al momento, está trabajando la estrategia legal con su abogado y que es inocente de lo que se le acusa, sin embargo, se dolió del daño que se ha hecho mediáticamente a su imagen y a su trayectoria.