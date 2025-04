Partido Verde Propone Pipas de Agua Gratis

Ante Desabasto en el Estado

Por Rafael Hernández Guízar

Por la sequía y crisis de agua que se vive en muchos de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y del estado en general, el diputado del partido Verde Ecologista de México (PVEM) José Guadalupe Buenrostro Martínez se pronunció a favor del abasto con pipas gratis.

Al cierre del pasado fin de semana, el diputado señaló que es necesario que se haga toda una reforma tanto a la Constitución estatal como a la ley de agua, donde se realice un capítulo especial para que se garantice el abasto de agua potable para todos los habitantes de Jalisco, y que en caso de que haya una falla en el suministro por alguna falla o trabajo de mantenimiento, se otorguen pipas gratis por parte del mismo estado y de los municipios.

“Cuando falle el suministro regular, el gobierno del estado, los municipios, y los organismos estarán obligados al abasto mediante pipas, este deberá de realizarse sin costo a la población afectada, tomando en cuenta zonas prioritarias, y trasparencia, la respuesta deberá de ser rápida y eficaz”.

El diputado del PVEM indicó que se trata de una necesidad urgente que debe ser aprobada por todos los diputados del Congreso estatal.

“Nos une como partido una causa en común; como ciudadanos que hemos caminado las calles de nuestras colonias, escuchando historias donde no hay agua ni para asearse, o para las necesidades mínimas de un hogar, hospitales que no pueden garantizar las condiciones mínimas de higiene, de escuelas donde los niños no pueden ni ir al baño, esto no es un problema aislado”.

Y siguió: “Tan sólo el año pasado 150 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara se quedaron sin agua, y no fueron cortes de una hora fueron días y semanas, sin acceso al recurso básico para la vida y esto no puede seguir pasando. El acceso al agua no es un privilegio ni puede depender de calendarios de mantenimiento del SIAPA, el derecho humano al agua consagrado en nuestra constitución, implica que toda persona debe de tener acceso a este recurso, por ello, hemos decidido reformar la ley del agua”.