Sheinbaum Encabeza Inicio de Construcción de la Carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

Conectará a Sonora y Chihuahua

Tendrá una inversión de mil 859 mdp, una longitud de 181 km y estará concluida en este mismo año conectando a Sonora y Chihuahua en un trayecto de una hora y media.

La jefa del Ejecutivo Federal adelantó que este lunes firmará un Decreto en beneficio de las y los maestros de México, así como para los trabajadores del Estado, con deudas impagables en Fovissste.

Bavispe, Sonora.- Desde el estado de Sonora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de las obras de conservación y construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que tendrá una inversión de mil 859 millones de pesos (mdp) y que conectará a esta entidad con el estado de Chihuahua en un tiempo de recorrido de una hora y media.

“La carretera que ya se está desarrollando aquí, no solamente es para poder comunicar, conectar a Sonora con Chihuahua y a todas las comunidades que están alrededor de la carretera, sino que es inversión pública, es decir, son directos, recursos del pueblo que se pagan como impuestos para regresárselos al pueblo de México. Es otra forma del desarrollo de nuestro país que se recupera con la Cuarta Transformación.

“Todo eso ayuda al mercado interno de nuestro país y eso es una de las grandes líneas de desarrollo que tenemos con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. ¿Y en qué se basa? Pues en esa frase tan profunda: ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”, aseveró.

Recordó que esta obra fue un encargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de transición, el cual ya comienza con este arranque de obra y que estará concluida este mismo año.

“Me dijo: ‘Te tengo que encargar algo muy importante. Me llevo algunos pendientes, pero un pendiente que le prometí al pueblo de Sonora, es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes’. Y nosotros somos de acción, no perdemos tiempo, así que hoy lo que venimos a anunciar es que ya se está haciendo la carretera, no que la vamos a hacer, sino que ya se está haciendo la carretera”, informó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal le pidió a las y los maestros de Sonora seguir la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” de este lunes 31 de marzo, ya que firmará un Decreto para condonar a los trabajadores del Estado adeudos impagables del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Fovissste) y que a dicho Fondo se le otorgue la facultad de construir vivienda.

“Voy a firmar el decreto para que se puedan condonar, hacer quitas, de las deudas del Fovissste que son impagables. También Fovissste va a tener la facultad para poder construir casas, no solamente dar créditos. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a congelar la edad de jubilación, porque todavía en los siguientes años va a ir aumentando. Nuestro objetivo es poderlo disminuir, pero todavía estamos revisando los montos, cuánto significa eso, para poderlo cumplir”, invitó.

También dio a conocer que realizará foros en todas las escuelas del país para reemplazar a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y construir desde abajo un nuevo modelo.

“Nunca vamos a actuar en contra de los maestros de México, nosotros no somos como los gobiernos del neoliberalismo. Lo quería decir porque cuando llegué me preguntaron los maestros y las maestras, entonces siempre vamos a estar trabajando con ustedes para las mejores condiciones de vida. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación”, puntualizó.

Recordó que con la Cuarta Transformación llegó al gobierno el Humanismo Mexicano, un modelo de pensamiento que tiene como principio que “por el bien de todos, primero los pobres”, una política que va a salvar a México frente a esta nueva relación que se está construyendo con Estados Unidos.

“Ahora que estamos con esta nueva situación frente al gobierno de los Estados Unidos que puede poner aranceles y todo esto que ya sabemos, ¿saben qué va a salvar a México? Que hay Cuarta Transformación y que el principio es: por el bien de todos, primero los pobres”, destacó.

El secretario de infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes tendrá una inversión de mil 859 mdp, con una longitud de 181 kilómetros (km): 67 km de construcción, de los que 18 km se ubican en Sonora y 49 km en Chihuahua; y 114 km de conservación.

Agregó que se trata de una obra de dos carriles, que contará con siete puentes, dos entronques, generando cerca de 5 mil 600 empleos y estará concluida a finales de este año.

“Al día de hoy no hay conexión, entonces no nada más es un tiempo de ahorro de hora y media, es mucho más que eso, es el poderle dar conexión”, destacó.

El secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, destacó que este tipo de obras se ven complementadas con la entrega de apoyos económicos para los que menos tienen e informó que en Sonora, se tiene proyectada una inversión de 18 mil mdp en Programas para el Bienestar en beneficio de 650 mil familias. Finalmente, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó que el comienzo de las obras para esta carretera es un acto de justicia que conectará Bavispe con Nuevo Casas Grandes.

“Se acabó la espera y como amor con amor se paga, presidenta, aquí la queremos doblemente”, expresó.

En el inicio de las obras de conservación y construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes acompañaron a la presidenta de México, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; el subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala; y el presidente municipal de Bavispe, Conrado Durazo Montaño.