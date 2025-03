Pese a Carencias, Tonalá Gastó 1.5 mdp en Concierto: MC

En Celebración del Día del Mestizaje

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de Tonalá gastó alrededor de un millón y medio de pesos en un concierto, pese a las muchas carencias que tiene en las casi 500 colonias de su territorio, denunció la fracción emecista.

Francisco Arana, el coordinador de los regidores del partido Movimiento Ciudadano, lamentó que por parte del alcalde morenista Sergio Chávez Dávalos, se haya autorizado el gasto de alrededor de un millón y medio de pesos para ofrecer un concierto a la ciudadanía para la celebración del Día del Mestizaje, el pasado 15 de marzo.

“Las obras son escasas, esa es la realidad del municipio, y lamentablemente el dinero que tenemos en el municipio es limitado y si a eso le agregamos que lo poco que hay se va en fiestas y espectáculos, artistas, pues va a haber muy poco de desarrollo para el municipio y sus delegaciones, yo repruebo totalmente que el poco dinero que hay en el municipio se vaya en ocio; antes de hacer fiestas hay que intervenir muchos drenajes inconclusos, hay que terminar muchos pisos y banquetas, hay colonias donde nos falta absolutamente todo y con eso que se invirtió en un baile hubiéramos comprado alrededor de mil 500 luminarias”, criticó.

El ayuntamiento morenista pagó a Edwin Luna y La Trakalosa presuntamente alrededor de un millón y medio de pesos, aunque se especula que fueron casi tres millones los que se presupuestaron, indicó el regidor emecista.

“Tengo entendido que el artista cobra como millón y medio, pero tengo entendido que se presupuestaron alrededor de tres millones de pesos, voy a pedir desde mi área la posibilidad de que me hagan llegar los montos, los costos y de qué partida se está yendo ese dinero”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que exijan a la administración municipal que el dinero que haya se invierta en mejorar la ciudad y no en pagos a cantantes: “Hay que estar atentos a los medios de comunicación, no podemos seguir con un municipio dormido, tenemos que alzar la voz y no permitir esto, hay que exigir que se solucionen las necesidades básicas de todas las delegaciones y cuando eso haya pasado, con mucho gusto hacemos fiesta, baile, porque pudimos haber recobrado la policía escolar que no está funcionando en lugar de haber pagado un baile”.