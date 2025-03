Urgen Reforma Laboral Para Funcionarios Públicos

No hay Cabida Para “Recomendados” sin Perfil Adecuado

“Nomás le Responden a los que los Recomendó”, Asegura secretario General de la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios

Por Rafael Hernández Guízar

En Jalisco urge que haya reformas en materia laboral para los funcionarios públicos, aseguró Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario General de la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios (FGTEM).

Destacó que en el servicio público no pueden ya estar llegando trabajadores recomendados que no cumplan con el perfil necesario para desempeñar sus funciones.

“Eso genera que el servidor público viva angustiado, no sabe si su trabajo va a continuar o no y depende del capricho de un funcionario que llegó circunstancialmente, que es parte de un equipo político que ganaron las elecciones. Se está dando ese fenómeno en las dependencias de Jalisco donde se está perdiendo la institucionalidad, hay mucha gente recomendada en muchos puestos y no saben trabajar, nomás le responden a los que los recomendó, por eso creo que Jalisco necesita una reforma a la ley de servidores públicos, no es posible que duren los juicios tantos años, tenemos miles de laudos que no se pueden pagar porque no hay ni dinero para pagar porque ni les importa de dónde se va a sacar, por eso me parece que Jalisco requiere de una reforma para que se garantice una estabilidad laboral”.

Añadió que en las últimas administraciones ha sido más evidente la falta de preparación en un gran sector de los funcionarios que han llegado recientemente, al igual que la cantidad de personas que han sido despedidas de sus puestos por no estar de acuerdo con quienes llegan a los cargos directivos.

Se refirió también al caso de los Servidores de la Nación, quienes aunque dependen del Gobierno Federal, han sido seriamente afectados por decisiones arbitrarias, y peor aún, destacó que se ha atropellado sus derechos laborales ya que ni siquiera se les tiene reconocidos como trabajadores.

“Veo que hay una inercia, no sólo con los Servidores de la Nación, que es la inercia, no se ha podido tener una adecuada administración en términos de la ley, más o menos hay como 20 mil trabajadores a nivel nacional que no tienen los derechos mínimos, no se les reconoce esa relación y eso es grave, pero también nos hemos dado cuenta de que sobre todo en el estado de Jalisco hay esa situación de ir haciendo nombramientos precarios”, aseguró Peña Cortés.

Finalmente, indicó que las reformas laborales deben darse en todos los niveles de gobierno, con el fin de que el funcionario público dé lo mejor de sí y no tenga que estar sujeto a los designios de un jefe que, en ocasiones, hasta generan actos de acoso y hostigamiento laboral.