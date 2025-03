“No hay Respuesta” Para Exbraceros

“Han Dejado que la Gente Siga Muriendo”

Tachan al Gobierno Federal de “Omisos, Cómplices” Ante Incumplimiento de Pago de Pensiones

Por Rafael Hernández Guízar

A los ex braceros no les han dado respuesta desde el Gobierno Federal para pagarles su dinero, denunció ayer Pablo Arellano Morfín, secretario general del Movimiento Unificado de Exbraceros.

Pese a que El Gobierno Federal se había comprometido, desde que entró al poder el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a pagar ya lo que se les había retenido dinero a los exbraceros desde hace décadas como una pensión para su retiro, cuando trabajaron en Estados Unidos, al momento no hay respuesta alguna.

“Me da tristeza, acabo de estar en Ciudad de México y no hubo respuesta, ellos dicen que por lo que ha pasado con el presidente de Estados Unidos y lo de los aranceles no se le ha dado celeridad al tema de los ex braceros, pero es importante que esto avance, en una de las cartas que se le enviaron al anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, le dije que se trata de un tema que él conocía y que habían sido omisos, cómplices, porque habían dejado que la gente siga muriendo”.

El programa de braceros, fue un programa binacional entre Estados Unidos y México en el que se permitió la migración por trabajo de personas para actividades relacionadas con el campo y otros sectores primarios en la unión americana; el gobierno federal de México captó dinero que el gobierno de Estados Unidos pagaba a los trabajadores, pero nunca se los entregó a las personas.

Han pasado muchas administraciones federales y no les dan su dinero, por ello, los ex braceros tenían la esperanza de que Andrés Manuel López Obrador les diera respuesta, pero no cumplió. A la entrada de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, también se les prometió que el problema sería resuelto, pero tampoco hay solución.

“Yo tengo un compromiso con la gente, de mi parte no los puedo dejar a medio camino, porque es un compromiso de justicia, espero que nos reciba la presidenta Claudia y que nos diga ya que va a haber respuesta, solución, o si no va a haber nada (…) La lucha de los exbraceros es justa, no es que nos regalen un dinero, o a ver si quieren, es que nos regresen lo que se robó el gobierno de México, es el dinero de los exbraceros, ellos recibieron el dinero en efectivo y en lugar de darlo se lo robaron, eso es una realidad, y por ello no podemos dejar a los exbraceros”, destacó Arellano Morfín.

Al momento, una gran cantidad de ex braceros han perdido la vida a la espera de que se les dé su dinero; ahora serán sus familiares los que habrán de cobrar dicho dinero cuando se resuelva por parte del Gobierno Federal.