MC Quiere Imponer Alza de 12.5% en Tarifa del Agua

Sin Transparencia ni Justificación: Morena

“Lo han Hecho a Escondidas, sin Rendir Cuentas, y Ahora Buscan Repetir la Historia con un Aumento que Impactará Directamente en la Economía de Miles de Familias”

Por Rafael Hernández Guízar

Por arbitrariedades del partido Movimiento Ciudadano (MC), el agua podría subir de costo para la ciudadanía en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), advirtió ayer la diputada local de Morena Itzul Barrera.

De forma tajante, la legisladora dijo que sin transparencia ni justificación, la fracción parlamentaria del partido MC intenta imponer un aumento del 12.5 por ciento en el costo del agua en los recibos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Resaltó que es un abuso inaceptable que atenta contra la economía y calidad de vida de la población.

“¿Cómo es posible que pretendan que las familias jaliscienses paguen más por un servicio que no reciben o que llega en condiciones deplorables? Esto es un abuso y no lo vamos a permitir”, aseguró Itzul Barrera.

La legisladora de Morena señaló que desde hace años las tarifas del agua se incrementan sin la debida aprobación de los ayuntamientos, como lo establece la ley; agregó que dicha práctica irregular se pretende repetir nuevamente, imponiendo un aumento sin consulta pública y sin rendición de cuentas.

“Lo han hecho a escondidas, sin rendir cuentas, y ahora buscan repetir la historia con un aumento que impactará directamente en la economía de miles de familias”, aseguró la morenista.

Itzul Barrera indicó que la población de la ciudad enfrenta graves problemas con el servicio que proporciona el Siapa, tales como los cortes constantes del servicio, baja presión y agua sucia o contaminada.

Pese a ello, “los gobiernos emecistas en complicidad con los diputados de su mismo partido buscan imponer un cobro más alto sin mejorar la calidad del servicio”, dijo.

y agregó: “En lugar de garantizar un servicio digno, pretenden que paguemos más por un derecho básico que no están cumpliendo. No hay transparencia, no hay mejoras, pero sí quieren más dinero de la gente”.

Como integrante de la Comisión de Hacienda, Itzul Barrera hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que alce la voz y exija justicia. “No puedo hacerlo sola. Necesitamos que las familias de Jalisco se hagan escuchar. Los diputados que conforman la Comisión de Hacienda deben entender lo que significa para la población”.

Por ello, la diputada morenista instó a la ciudadanía a manifestar su inconformidad, compartir el mensaje y etiquetar en redes sociales a los legisladores involucrados en esta medida, exigiendo que se respete el derecho a un servicio de calidad antes de imponer cualquier aumento.