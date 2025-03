Señalan a Deudores Alimentarios

Instalan “Tendedero”

Urgen Atención de Demandas de Alimentos en los Juzgados; Pasan Años sin que se les dé Respuesta, Acusan

Por Rafael Hernández Guízar

En pleno Cetro de Guadalajara instalaron ayer un “tendedero” de deudores alimentarios.

Miembros de Colectivos Unidos de Jalisco se manifestaron ayer en Plaza de Armas, para condenar la falta de pago de pensiones alimenticias para menores.

Alejandra Baltazar, una de las integrantes del colectivo, indicó que urge que se atiendan con seriedad las demandas de alimentos en los juzgados, debido a que pasan años sin que se les dé respuesta, mientras tato, los padres de sus hijos, se quedan sin dar pensiones que ayuden a la manutención de los mismos.

“Que suban al pleno la ley Sabina, nosotros somos un grupo conformado por madres que estamos en lucha con los padres de nuestros hijos que se niegan a pagar la pensión; ya todas tenemos demandas, todas están vigentes, pero estamos luchando contra un sistema en el que tardan años en ser aceptadas, atendidas, nos ponen trabajas, y queremos pedirle al Congreso de Jalisco que hagan algo, porque a nosotros se nos recrimina por pedir la pensión de nuestros hijos y la gente nos señala a nosotras como madres oportunistas, mantenidas, y la verdad que no es fácil mantener esta lucha, queremos visibilizar el abandono paterno”, destacó Alejandra Baltazar.

Y agregó: “Dejan de cumplir, son hijos que no están recibiendo lo que les corresponde, dicen siempre que no tienen, pero nosotras como mamás no podemos decirles a nuestros hijos que no hay, un hijo no se abandona”.

Aunque según esta mujer la manifestación era pacífica, lo cierto es que se violaron los derechos de datos personales de las personas que están demandadas.

Si bien pueden haber dejado de pagar pensión alimenticia, esto se debe de probar primero ante el juez, y segundo, la colocación de las lonas en el centro, puede ser causa de una demanda por daño moral por parte de los presuntos afectados.