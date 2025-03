Realizan “Manifestación Artística” por Campo de Exterminio

Pintan 400 Huellas en el Centro Tapatío

Pretenden Visibilizar el Dolor de las Madres Buscadoras

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se manifestaron ayer afuera de Palacio de Gobierno, en el Centro de Guadalajara, recriminaron las desapariciones y el rancho de exterminio encontrado en el municipio de Teuchitlán.

Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, en donde se presume que exterminaban personas y que a otros los adiestraban para obligarlos a participar en el narcotráfico, ciudadanos acudieron ayer al centro para poner 400 huellas pintadas en el suelo, en conmemoración a los 200 pares de zapatos encontrados junto con restos humanos, ropa y otras cosas que pertenecieron a desaparecidos.

“Es una manifestación artística, vamos a poner 400 huellas como un grito silencioso, en primer lugar, en apoyo a las personas que han perdido a sus seres queridos, los que están desparecidos, ahora con eso de Teuchitlán, pues esperamos que estas huellas nos despierten a todos y que todos en general estemos atentos a este dolor tan inhumano, es imposible esto, se me hace imposible que tengamos algo que se compare con centros de exterminio, no podemos quedarnos callados”, dijo una de las entrevistadas quien prefirió no dar su nombre.

Es una manifestación más de la sociedad civil que pretende visibilizar el dolor de las madres buscadoras, y la importancia según se dijo, tras la falta de acciones por pare de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“No me imagino ese dolor tan grande, no entendemos como el encontrar los restos les da paz, pero así es, esto es algo que no debe de pasar, la idea es que a través de este arte pueda representarse gráficamente lo que está pasando, vamos a ponernos aquí”, agregó.

Tras pintar las 400 huellas, los asistentes a la manifestación se pararon sobre las huellas, dedicando así un homenaje a cada uno de los desparecidos.