Integrantes de la CNTE Exige Mejoras en Escuelas Rurales

En Apoyo al Movimiento Nacional

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores la Educación (CNTE) se manifestaron en las afueras de Palacio de Gobierno para exigir que haya mejoras en escuelas de zonas rurales.

Y es que en apoyo a las manifestaciones que los integrantes de la CNTE realizaron a escala nacional, un pequeño grupo de agremiados en Jalisco se manifestaron también para pedir que en escuelas de municipios como Mezquitic y Bolaños mejoren las cosas.

“Esta es una comisión de trabajadores que nos hemos plantado en apoyo a las manifestaciones de la CNTE, estamos aquí para hacer una labor de información a la ciudadanía y para pedir a los diputados no sólo las demandas nacionales sino las de carácter local, entre las que se encuentran las soluciones en las escuelas, en infraestructura básica en particular en zonas indígenas, porque compañeros wixaricas estuvieron parados desde el año pasado, es un problema añejo y no hay soluciones”, dijo José Casillas, uno de los manifestantes.

Los problemas también incumben a la zona metropolitana de Guadalajara y es que en las zonas rurales de la ciudad y en general del estado, las escuelas se encuentran en pésimas codicies, en muchas ni siquiera funcionan los baños y en otras de plano no hay ni pupitres, además, en temporada de lluvias se les mete el agua, así lo confirmó el entrevistado, quien resaltó que la manifestación se debe también a los malos manejos que se han dado en el sistema de pensiones: “También por el mal manejo que se ha dado por las pensiones de los compañeros que cotizan aquí en el estado, esto ha llevado pues al quebranto del Instituto de Pensiones del Estado”.

En armonía con la CNTE a escala federal, las peticiones son diversas; por lo que se refiere al movimiento nacional, se exige a las autoridades que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que afecta tanto la edad de jubilación como las semanas cotizadas para tales fines.

“El proyecto es poder desarrollar un paro indefinido nacional. Las demandas centrales es la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, porque somos alrededor de tres millones de afiliados al ISSSTE, esto llega a un tercio de la población nacional, no sólo somos los maestros, son los granaderos que van y nos madrean, los de la Guardia Nacional, los del Poder Judicial, es un sistema de pensiones desde hace 50 años”.

Será la próxima semana cuando se decida si habrá paro nacional o no, dependiendo de las repuestas de los gobiernos federal y de cada una de las entidades.