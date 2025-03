Fiscal Deja Plantados a Legisladores

“Dicen que no Tienen Nada que Informar”

“No nos Sorprende, Hace Mucho que se Había Dicho que la Fiscalía Estaba Infiltrada, Esto nos Hace Preguntarnos hoy si la Fiscalía Sigue Infiltrada”, Critica el Diputado de Hagamos Enrique Velázquez

Por Rafael Hernández Guízar

El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, dejó plantados ayer a los diputados locales quienes lo esperaban para que compareciera por el caso del campo de exterminio descubierto en el municipio de Teuchitlán.

Enrique Velázquez, diputado del partido Hagamos, sentenció que la ausencia del fiscal estatal y del equipo de seguridad de la administración de Pablo Lemus, le da la razón al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que adujo que hay infiltrados en las instituciones de Jalisco.

“Lo que dice el fiscal es que no tiene nada que entregar y por lo tanto no puede entregar un caso que porque no tiene elementos, y en este caso no se ha cumplido con los protocolos que se tienen en la fiscalía, no hay informes según lo que dice el fiscal general; la pregunta sería cuántos casos como este tenemos en el estado de Jalisco, si preguntar, sin cerciorarse de lo que ocurre, el día de hoy (ayer) estaba la comparecencia para que vinieran el fiscal general y los ministerios públicos para que le callen la boca al fiscal general de la república, sin embargo el silencio está y le están dando la razón al fiscal de la república, porque dicen que no tienen nada que informar, porque no han hecho nada”.

Y agregó: “Yo esperaba que ya hubiera una investigación complementaria, sin embargo lo que dice es que para que entrara la Fiscalía General de la República es que tenía que haber ya unos protocolos para la entrega sobre todo en los indicios de delincuencia organizada, pero ni siquiera están hechos los estudios para los delitos del fuero común, el asunto es que no nos sorprende, hace mucho que se había dicho que la fiscalía estaba infiltrada, esto nos hace preguntarnos hoy si la fiscalía sigue infiltrada”.

Con gesto adusto, Enrique Velázquez indicó que le daba bastante coraje que los hayan dejado plantados en el Congreso a los diputados para la comparecencia del caso Teuchitlán, ya que se trataba de la oportunidad de aclarar si el gobierno de Jalisco estaba o no comprometido y si había tenido algún tipo de complicidad en la operación del centro descubierto hace unos días por las madres buscadoras donde presuntamente, eran incinerados los cuerpos de quienes eran víctima de la delincuencia organizada.

Por ello aclaró que, de no haber respuesta inmediata de parte de la Fiscalía de Jalisco, dejarían como verdad histórica todo lo declarado por Claudia Sheinbaum y Alejandro Hertz Manero, donde se culpa al gobierno estatal de todo.

“Si no vienen mañana le van a dar la razón al fiscal general de la república (…) Tienen que venir a informarnos, la comparecencia es el informe; el formato se aprobó y lo aprobó el pleno, si quieren modificarlo que lo digan, por qué quieren evitar que se hable del tema, es un tema ya internacional y están perdiendo la oportunidad de explicar, lo que están haciendo al no venir es darle la razón al fiscal de la república, yo estoy molesto porque una vez más al Congreso lo quieren poner de tapete y no lo voy a permitir”, finalizó el legislador.

Sin Fecha Para Comparecer

No hay una fecha establecida aún para que acuda el gabinete de seguridad de Jalisco a comparecer ante el Congreso por el caso Teuchitlán.

Ayer el fiscal general del estado, Salvador González de los Satos, dejó plantados a los diputados; el motivo fue porque supuestamente debían prepararse para dicha comparecencia ya que ayer mismo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, adujo que la fiscalía de Jalisco está infiltrada por la delincuencia organizada.

Debido a esto, los diputados tuvieron que sesionar para fijar una nueva fecha y hora, pero hasta el momento no se tiene nada concreto, ya que esperarán a que la Fiscalía estatal tenga más datos para que la comparecencia sea adecuada.

Claudia Murguía, diputada panista, destacó que por parte de su fracción no tienen problema en que la comparecencia sea aplazada mientras que se trate de algo que beneficie a que se diga la verdad: “Nos tenemos ningún problema en mover la fecha por un tema de coordinación, máxime por las declaraciones que acaba de dar la Fiscalía General de la República, porque lo que buscamos es que la comparecencia sea útil, pero tampoco queremos entorpecer la investigación”.

Pero agregó también que, hasta el momento, no hay ni una sola prueba de que en la Fiscalía de Jalisco haya infiltrados, ya que todo lo declarado por Alejandro Gertz Manero se trata de supuestos que deberán de aclararse con la participación del fiscal estatal y de los ministerios públicos que participaron en la investigación del caso.

“Entiendo que los señalamientos que hace son por supuestos en omisiones del desarrollo del aseguramiento de los indicios y también del inmueble, quiero entender que son supuestos que estarán por acreditarse una vez que en la Fiscalía se termine con el dictamen pericial del inmueble (…) El fiscal dio muchos datos, se basa en omisiones que estarán por acreditarse porque quienes hayan sido los responsables tienen el derecho de audiencia y defensa, no nos corresponde a nosotros determinar si es o no cierto, son supuestos y quienes sean acusados de negligencia porque ni siquiera se ha individualizado, al menos reconocen que sí se encontraron restos humanos y que sí había crematorios y que demás de civiles se encontraron credenciales de criminales, necesitamos que venga a rendir cuentas el fiscal de Jalisco y no es más que con el objeto de que Jalisco sepa la verdad, nosotros no estamos pidiendo al fiscal que venga y hable de datos que deban de guardar sigilo en la carpeta de investigación”, finalizó.