Critican a Noroña por Minimizar Caso Teuchitlán

“Está mal informado el Compañero”

Por Rafael Hernández Guízar

José Luis Sánchez González, diputado federal por Jalisco del Partido del Trabajo (PT), arremetió contra el senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que este calificó como un montaje contra la 4T los hallazgos del ancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Sánchez González aseguró ayer en rueda de prensa que es inaudito que el senador quiera minimizar el caso, y más aún, que ante la ola de vigencia que se vive en la entidad, las palabras del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República vayan de forma directa contra el sufrimiento de las madres buscadora, a las que se les debe el hallazgo de dicho rancho donde se presume el adiestramiento de personas en contra de su voluntad para pertenecer al narcotráfico, así como que el sitio era utilizado para ejecutar personas y hasta para quemar los restos mortales.

“Podemos llenar aquí el patio con familiares de desaparecidos porque alguien piense que se trata de un invento o de un montaje, las víctimas se han acreditado y han sido reconocidas, los familiares existen, y también una sociedad agraviada, más allá de que no allá podido romper la barrera del miedo para manifestarse, porque cada desaparecido es una puñalada en el corazón del género humano (…) No estoy de acuerdo y me parece que está mal informado el compañero”.

Sánchez González resaltó que hay responsabilidad compartida por parte de todas las fuerzas políticas que han gobernado en el pasado, tanto en Jalisco como en el país.

“Sin eximirnos de responsabilidad a todas las fuerzas políticas, los responsables de esto son los que impusieron el modelo neoliberal que generó mucho dolor, desesperanza, miseria, corrupción e impunidad, y estos gobiernos vende patrias que hemos tenido y más en Jalisco, aquí ha sido el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano”, criticó el legislador federal.

José Luis Sánchez destacó que la mayoría de los desaparecidos pertenecen a la clase social baja y que es por ello, que no hay si quiera intentos reales de dar con el paradero de los mismos; empero, resaltó que el problema de los desaparecidos en México es tan grave que ha causado terror total entre la población y que esto, podría ser considerado como crímenes de lesa humanidad ya que hay más personas ausentes que en Estados donde se ha contado con dictaduras que han gobernado por décadas.