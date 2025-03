Legisladora Insiste en Brazaletes Para Agresores de Mujeres

Pide Aprobar su Iniciativa Legislativa

Por Rafael Hernández Guízar

Brenda Carrera García diputada local del partido Morena insistió en que deben de ponerse brazaletes localizadores a los reincidentes en violencia contra las mujeres.

Tras presentar su iniciativa en el Congreso del Estado, la legisladora destacó que urge que se apruebe esta medida, pues considera que los agresores que reinciden en casos de violencia contra las mujeres deben de estar localizables todo el tiempo para que sean monitoreados y en caso de que se acerquen al hogar de la presunta víctima, puedan ser aprendidos rápidamente.

“Nosotros realmente hicimos esta iniciativa desde esta ola tan fuerte que se ha venido suscitando en nuestro estado de Jalisco, de violencia contra la mujer, los feminicidios, donde están involucrados hasta los hijos, y es ponerle monitores de rastreo a estas personas. Yo sé que existen los pulsos de vida, para mí es re victimizar, y creo que quien debería de portarlo y quien debería de estar localizable es el violento y es lo que queremos, queremos esto porque ya se ha implementado en otros países, por eso sabemos que sí podemos tener resultados en Jalisco”, según la morenista.

Brenda Carrera aseveró que la propuesta no sólo se debe de analizar en Jalisco sino que debería de extenderse al territorio nacional.

“Jalisco está en focos rojos, necesitamos legislar en pro de los jaliscienses, vemos mucha violencia, estamos buscando medidas de protección porque es alarmante lo que vemos a diario de que las matan embarazadas, que asesinan a sus hijos y de verdad no me quiero ni imaginar lo que vivieron esas mujeres, así que tenemos que tomar sí o sí estas estadísticas. En el 2024 fueron mil denuncias por violencia familiar, pero recordemos que el 80 por ciento no denuncian, realmente las estadísticas son muchísimo más y nos damos cuenta que urge tener estas medidas de seguridad en Jalisco y en todo el territorio nacional”, agregó.

Finalmente, la legisladora morenista instó a los diputados de las diferentes fracciones a ser sensibles en el tema y recordó que hay una cifra negra “enorme” de mujeres que no denuncian los delitos de violencia debido a que sienten miedo de sus agresores, el fin de muchas de estas víctimas, agregó, es que pierden la vida a manos de sus compañeros y peor aún, que se han registrado casos de asesinatos también de los hijos, quedando impunes en ocasiones.