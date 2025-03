“Estado Corrupto, por tu Culpa Estoy de Luto”

“Este no es un País, es una Fosa Común con Himno Nacional”

Durante la Manifestación “Luto Nacional por Teuchitlán”, más de dos mil Personas Gritaron “Asesinos, Asesinos”, Frente a Palacio de Gobierno, por la Opacidad del Gobierno en el Descubrimiento del Campo de Exterminio

Por Rafael Hernández Guízar

Al grito de “asesinos, asesinos”, más de dos mil personas se manifestaron ayer en el Centro de Guadalajara contra la opacidad con la que se manejó el descubrimiento del campo de exterminio en el denominado rancho de la muerte, en Teuchitlán, Jalisco.

Durante la manifestación “Luto Nacional por Teuchitlán”, reclamaron que el ex gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, presuntamente no habría actuado como debería y que debido a esto, el rancho Izaguirre siguió funcionando como lugar de exterminio de cientos de personas desaparecidas, donde además, se encontraron cuerpos, zapatos, prendas de vestir, osamentas y demás rastros de personas que estuvieron en ese sitio y donde además, se presume también que funcionaba como campo de entrenamiento para quienes eran obligados a ingresar a las filas del narcotráfico.

“Todos somos Teuchitlán, todos somos Teuchitlán”, retumbaba al unísono en los edificios del Centro Histórico de Guadalajara.

Cientos de personas se dieron cita en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, para colocar ofrendas, Veladoras y decenas y decenas de pares de zapatos que emulaban lo encontrado en el rancho Izaguirre tras la llegada del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes hicieron el descubrimiento.

“Estamos aquí por el recuerdo de todos esos que se fueron, tenemos una gran encomienda, tenemos que limpiar esas manos manchadas, tenemos sus vidas, sus historias, no los dejamos en el olvido, no están solos, es una vida que ha desaparecido, tendremos que luchar, que los responsables salgan a dar la cara, en el estado hay responsables de dar seguridad y no lo han hecho, la sociedad civil estaremos trabajando por esto, ni uno más”, dijo uno de los que acudieron a la manifestación.

“Yo soy María del Rosario, mamá de Luis Arando González Martínez, él está desaparecido del 22 de julio del 2022, yo no quiero culpar a nadie, yo sólo quiero el cuerpo de mi hijo para que tengamos paz, creo que muchas de las familias que estamos aquí es lo que queremos, que regresen nuestros hijos como sea para tener paz, lo que pasó en Teuchitlán nos removió todo, esto no va a pasar jamás, pero queremos que al menos nos regresen a nuestros hijos para podernos despedir, no es posible que por otras cusas se unan las corporaciones y por esto no, todos estamos aquí luchando por una misma causa, volvamos a buscar a nuestros hijos todos juntos, no nos dejen solas porque no se imaginan lo que es esto, mi hijo me dejó dos niños y eso es devastador, cómo van a creer esos niños sin su papá”, gritó una de las madres de desaparecidos tras romper en llanto mientras miraba fijamente a la puerta del Palacio de Gobierno, la oficina del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus.

Una piñata con el rostro Lemus Navarro era llevada por doquier, se le acusaba también de ser cómplice de su antecesor Enrique Alfaro, al que exigían que regrese a Guadalajara para ser enjuiciado luego de que desde hace unos meses se trasladó a vivir a España.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos (…) Por qué los buscamos, porque los queremos (…) Estado corrupto, por tu culpa estoy de luto”, gritaban en tono desgarrador los familiares de desaparecidos, la mayoría desde hace años, se manifiestan al menos dos veces al mes en diversos puntos de la ciudad para pegar cédulas de búsqueda.

“Este no es un país, es una fosa común con himno nacional”, se leía en una de las muchas pancartas que portaban los manifestantes.

Pero no sólo acudieron a la manifestación familiares de desaparecidos, ciudadanos sensibles al problema que recrudece en la entidad, y en general en todo el país, acudieron ayer a la manifestación. Exigieron igualmente un cese a las desapariciones forzadas, que haya seguridad y que paguen los culpables.

“Me enteré de este movimiento y vine a apoyar, afortunadamente no tengo ningún familiar desaparecido, pero vine a apoyar por este problema tan grave de las desapariciones. Este es un momento en el que la sociedad está cansada de la corrupción, de tantas desapariciones, esto me hizo pensar en la necesidad de venir y apoyar y decirles que no están solos”, dijo la señora Verónica, una de las asistentes a la manifestación.

La plaza de Armas estaba desbordada de personas que mostraban su indignación, así como las calles Ramón Corona, avenida Alcalde, Pedro Moreno y Morelos, vías que rodean esta zona del centro tapatío.

La exigencia fue por respuestas a las autoridades, por la aparición de sus hijos, y por cambios inmediatos en la manera en que son atendidos los casos en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial Para Personas Desaparecidas, donde no hay siquiera el personal suficiente para la integración de las carpetas de investigación.