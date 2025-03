Urgen Estabilizar la Grave Crisis de Inseguridad

Más Allá de Señalar Culpables: Legislador del PT

“La Inseguridad que Vivimos Tiene su Raíz en la Desigualdad y la Falta de Atención a Sectores Vulnerables”

Por Rafael Hernández Guízar

Más allá de señalar posibles culpables, en Jalisco urge estabilizar la grave crisis de inseguridad sin distingo de partidos, aseguró ayer el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Ramírez.

“Tenemos que mostrar acciones concretas, y trabajar en un diseño de políticas que nos permitan enfrentar el problema, no desde el punto de vista policiaco, porque ya vimos que la Federación o que el Estado recorra las carreteras con la policía estatal o la Guardia Nacional no está garantizando ninguna seguridad, quiere decir que la inseguridad que vivimos tiene su raíz en la desigualdad y la falta de atención a sectores vulnerables”, dijo.

Lo anterior, obedece a la postura que fijo el PT en el Congreso del Estado tras el descubrimiento del campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se realizaban ejecuciones y adiestramiento de personas para entrar a la fuerza al narcotráfico.

Almaguer Ramírez dijo que debe cambiar la manera de hacer política en la entidad, y ahora, enfocarse en el derecho a la vida.

“Deben de coordinarse y quienes estamos en este Congreso debemos de empatar juntos para superar el problema (…) Tenemos que organizarnos porque ahí hay papás, mamás, hijos, hermanos que no están y es parte de esta política genocida, de fondo está el consumo de sustancias, el tráfico de personas, y en este país, las personas no pueden circular libremente. Hay una política equivocada a partir de que no se cuida la vida, se tiene que considerar el derecho a la vida, el único punto en Jalisco es qué vamos a hacer para garantizar que todos los que habitamos el estado tengamos derecho a la vida”.

Leonardo Almaguer finalizó al señalar que debe de reforzarse la relación entre los niveles de gobierno y dejar de lado las diferencias políticas, pues sólo así, dijo, podrá haber una respuesta a la crisis de seguridad que permea en Jalisco.