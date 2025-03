Legisladora de MC Exige a Deudores Pagar Agua

Que “no se Escapa Nadie”

“Nadie Puede Quedar Fuera de Esta Campaña de Cobranza, que la Gente se Vuelva Responsable”, Criticó la Emecista Gabriela Cárdenas a Habitantes de la AMG

Por Rafael Hernández Guízar

Que paguen todos los que deban el servicio de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), señaló ayer la diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC), Gabriela Cárdenas.

Indicó que se está trabajando en una campaña para que quienes deban puedan cubrir sus deudas, sin importar de quien se trate, incluso, afirmó que las oficinas de gobierno no se deben de excluir.

“No se escapa nadie, o sea quien deba (que page), así sea el Congreso, grandes empresas (…) porque el SIAPA sí ha estado haciendo inspecciones en las empresas para que se pague lo que se debe, nadie puede quedar fuera de esta campaña de cobranza, que la gente se vuelva responsable. La luz, por ejemplo, todo mundo se preocupa por pagarla porque se las cortan, y en el tema del SIAPA como que se deja en segunda prioridad, no es de todas las personas, no todas las empresas, hay gente muy cumplida”, criticó la legisladora de MC.

Agregó que muchas de las quejas que se dan por parte de los usuarios respecto a incrementos o cobros que no estarían justificados, se debe al mal estado de los medidores, algo en lo que destacó se está trabajando, pero no aportó pruebas de sus dichos: “Mucho tiene que ver que en ocasiones no tienen en buen funcionamiento sus medidores y eso perjudica que no se puedan hacer lecturas adecuadas, por eso estamos haciendo una iniciativa para que el SIAPA haga una campaña de supervisión de medidores”.

Por otra parte, indicó que para asegurar el abasto de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara, es necesario que se recupere la cartera vencida ya que con ese dinero podrían contratarse nuevos trabajadores para brindar el servicio en municipios como Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, quienes recientemente se acaban de incorporar.

Finalmente, Cárdenas aseveró que se trabajará en garantizar la sostenibilidad del SIAPA, no sólo en materia de recursos, sino también en torno a la calidad del agua y el servicio a la ciudadanía, lo que no se ve reflejado en la realidad del servicio otorgado.